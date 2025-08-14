Yanina Latorre reveló la inesperada ruptura entre una figura del Bailando y un reconocido cantante
Durante su programa, la conductora impactó al anunciar la ruptura entre una influencer y un famoso cantante.
Este miércoles Yanina Latorre impactó al revelar una inesperada separación en el mundo del espectáculo. La panelista, conocida por sus primicias explosivas, dio a conocer que una pareja muy popular conformada por un cantante y una influencer decidió ponerle fin a su relación.
Para mantener la intriga, Latorre fue soltando pistas en vivo que generaron especulaciones y revuelo en el panel, donde se encontraba Ángel de Brito como invitado. Las frases que utilizó aumentaron la expectativa: "Primer hervor"; "Los dos son famosos"; "La moda los quiere"; "Ella es talentosa"; "Ella estuvo en el Bailando"; "Él es cantante"; "No tienen hijos".
A medida que los panelistas y el público intentaban descifrar de quién se trataba, las especulaciones crecían. Hubo intercambio de miradas, comentarios en voz baja y risas nerviosas, hasta que finalmente Yanina Latorre reveló la identidad de los protagonistas: Tuli Acosta y Lit Killah.
La historia de amor entre ambos había comenzado en 2022, cuando se conocieron a través de amigos en común. Desde entonces, se convirtieron en una de las parejas más queridas por el público joven, compartiendo momentos juntos en redes sociales, eventos del espectáculo y colaboraciones que mezclaban la moda y la música.
La noticia de su separación llega en un momento en el que ambos atraviesan intensas agendas laborales. Tuli, quien brilló en su paso por el Bailando 2023, continúa creciendo en el mundo del entretenimiento y afianzando su vínculo con reconocidas marcas de moda. Lit Killah, por su parte, sigue consolidando su carrera en la escena urbana, enfocado en nuevos lanzamientos musicales y giras por Latinoamérica.
Aunque no se conocieron los motivos de la ruptura, la información generó un gran revuelo en redes sociales, donde sus fanáticos lamentaron el final de una relación que había logrado conquistar a toda una generación.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario