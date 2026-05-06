Yipio de Gran Hermano fue tajante con Cinzia Francischiello: "Sale y entra como si fuera un hotel"
La participante uruguaya opinó sin vueltas sobre la salida de su compañera a un control médico.
Una situación inesperada alteró la dinámica en la casa de Gran Hermano Generación Dorada este martes 5 de mayo, cuando Cinzia Francischiello sufrió un accidente que obligó a su salida momentánea para recibir atención urgente. En ese contexto, Yisela "Yipio" Pintos reaccionó con dureza.
¿Qué dijo Yisela "Yipio" Pintos sobre Cinzia Francischiello?
Luego del operativo de la producción para asistir a su compañera, la participante uruguaya se dirigió a la habitación de streaming y lanzó un fuerte descargo. "Yo hago lo que puedo no lo que quiero. Sobretodo a Cinzia , eh, que sale de acá y entra como si fuera un hotel. Justo se le metió algo en el ojo y salió", expresó indignada Yisela "Yipio" Pintos sobre Cinzia Francischiello. Poco después, la transmisión fue interrumpida.
¿Qué le pasó a Cinzia Francischiello en la casa de Gran Hermano Generación Dorada?
El episodio ocurrió mientras Yanina Zilli cocinaba junto a la joven en la casa. En ese momento, Juanicar dejó caer un plato al intentar guardarlo y una astilla de vidrio impactó en el ojo de la participante venezolana.
Tras el incidente, la producción cortó la emisión y más tarde se la escuchó a Cinzia Francischiello avisar que debía ir a una clínica. "Le sacaron la astilla, la curaron, le vendaron el ojo y antes de las seis de la tarde ya estaba de vuelta en el reality", informó Laura Ubfal en su página oficial.
Horas después, las cámaras volvieron a mostrar a la jugadora, ya con el ojo vendado, pero retomando su rutina dentro de la casa con normalidad.
A qué hora y cómo ver en vivo Gran Hermano Generación Dorada
Este miércoles 22:30 horas bajo la conducción de Santiago del Moro, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.
Los seguidores podrán acceder a una cobertura de 24 horas gratuitas a través de DGO. La plataforma Prime Video ofrecerá la posibilidad de revivir las gala.
Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go.
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