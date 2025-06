Yuyito González opinó sobre los rumores de reconciliación entre Javier Milei y Fátima Florez

"Antes que me pregunten, yo ya sabía que hoy iban a hablar de eso en Mujeres Argentinas. 'Yuyi, te quiero comentar que van a anunciar la reconciliación entre Fátima Florez y Milei', me dijo la productora. Y no me molesta nada. No solamente no me molesta, después de 'Oscurita' (apodo de la vestuarista Rosemary que habría salido con Milei) puede venir Fátima Florez, pueden venir 200 más que para mí es como un exorcismo", aseguró la conductora en vivo.