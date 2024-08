Qué dijo Yuyito González sobre irse a vivir a la Quinta de Olivos: "Yo no..."

Y agregó: “Ayudar a las personas tiene que ser algo genuino que sale del corazón de uno. Yo durante muchos años hice charlas para mujeres en la iglesia, pero es algo que sale de uno, no es que te ponen una etiqueta y lo hacés. No me pasa por ese lado. Yo voy a seguir con mi trabajo en la televisión”.

“Cada uno tiene su trabajo, asistir a los actos corresponde al trabajo de él. En caso de acompañarlo, lo haría como cualquier pareja, pero las parejas no van a trabajar juntas”, agregó ante las preguntas de los periodistas.

Embed - ¡ROMANCE CONFIRMADO! YUYITO GONZÁLEZ LE PUSO TÍTULO: "Con Milei estamos de novios"

Por otro lado, comentó que más allá de su relación con Milei, ella continuará su vida normalmente: “Yo no pienso cambiar absolutamente nada. Al contrario, quizás me vuelva una mejor persona”.

Sobre su relación con Javier Milei, la conductora dijo: “Sí, somos novios. Es una cosa sana, linda, pura e inocente. Estamos enamorándonos. Hay exclusividad porque somos dos adultos con experiencia. Si la hacemos, la hacemos bien”.

Por último, fue contundente al hablar de la posibilidad de ir a la Quinta de Olivos. “Yo interpreto que es la casa que habita el presidente. Ahí vive. Si se toma como que vas a la casa de tu novio y si nada es ilegal, yo no tendría problema de estar con él en la Quinta de Olivos. Sino, ¿a dónde vas a ir? De alguna manera te tenés que relacionar”, expresó.