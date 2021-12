Caamaño: "Encontramos una mesa judicial nacional y provincial que buscaba destruir el movimiento sindical"

cristina camaño mesa judical V

"Había que llegar a los Tribunales de La Plata. No me sirve nada de lo que dijo Balcedo, porque yo no soy auxiliar de la justicia...Yo denuncié lo que encontré en la agencia", dijo la funcionaria en dálogo con C5N.

Caamaño señaló además que "los videos muestran esta reunión del 15 de junio de 2017, donde hay mesa judicial de la provincia de Buenos Aires armada por la mafia de Vidal",

Y detalló que de esa reunión participó el entonces ministro de Trabajo bonaerense (Marcelo Villegas), el ministro de Infraestructura (Roberto Gigante) y el exsubsecretario de Justicia de la provincia (Adrián Grassi), además de un senador (Juan Pablo Allan), el intendente de La Plata (Julio Garro), y cinco empresarios.

"Esto es parte de la mafia de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal. Tenemos dos horas de material", manifestó la interventora de la AFI.

Asimismo se refirió al espionaje ilegal en el que ya está involucrada la gestión macrista a nivel nacional, y señaló que, en este caso, "con esta mesa judicial de la provincia de Buenos Aires no se pueden disfrazar de nada para voltearla", ya que "no solamente está la filmación sino las declaraciones de lo que estaban hablando".

"Hablan de una Gestapo para terminar con los gremios, eso dice el que era ministro de Trabajo, es como un médico que diga que quiere matar a los pacientes, o un maestro que no quiera enseñar a escribir o a leer, es todo lo que está mal lo que se habla en esa reunión", opinó la interventora.

"La Justicia lo tiene que determinar pero aparentemente Vidal tiene responsabilidad en esto, ya que, si sus ministros están haciendo semejante reunión, es difícil que la gobernadora no lo sepa", subrayó.