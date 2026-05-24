La drástica decisión de Chacho Coudet tras la derrota de River en la final del Torneo Apertura 2026
La delegación "millonaria", encabezada por el cuerpo técnico, se retiró de Córdoba con mucha bronca tras la derrota ante Belgrano.
El escándalo y la tensión tras la final del Torneo Apertura 2026 no terminaron con el pitazo final en el Estadio Mario Alberto Kempes, y mientras en River apuntan sus reclamos contra el árbitro Yael Falcón Pérez, el entrenador Chacho Coudet tomó una drástica decisión.
Luego de la consagración de Belgrano de Córdoba y de los airados reclamos contra el árbitro por el polémico penal, la delegación de el "Millonario" adoptó una postura de extrema rigidez y protesta silenciosa durante la ceremonia de premiación.
En medio del clima de fuerte crispación que se vivió sobre el césped, Coudet tomó la drástica decisión de no asistir a la entrega de medallas correspondientes al segundo puesto. El director técnico del "Millonario", visiblemente afectado y enfurecido por el desenlace del encuentro, optó por refugiarse directamente en los vestuarios, dejando una de las imágenes más fuertes y comentadas de la jornada cordobesa.
El silencio de Chacho Coudet y River ante los medios
La postura combativa del entrenador se trasladó también a la zona de prensa. Coudet no compareció ante los periodistas en la habitual conferencia de prensa posterior al partido; si bien esta ausencia responde a una cuestión reglamentaria —debido a que había sido expulsado durante el segundo tiempo por sus protestas tras el empate de "Uvita" Fernández—, la directiva del club decidió profundizar la veda.
Al mismo tiempo, el Chacho tampoco se frenó a hablar con los micrófonos que lo esperaban a la salida del vestuario, antes de que la delegación dejara el Kempes.
Del mismo modo, absolutamente nadie del plantel ni del cuerpo técnico de River habló con los medios de comunicación. Los futbolistas abandonaron el estadio con rostros serios y en completo silencio, evidenciando un profundo malestar colectivizado con el arbitraje y cerrando de la manera más amarga un torneo que los tuvo a escasos minutos de la gloria.
Del mismo modo, absolutamente nadie del plantel ni del cuerpo técnico de River habló con los medios de comunicación. Los futbolistas abandonaron el estadio con rostros serios y en completo silencio, evidenciando un profundo malestar colectivizado con el arbitraje y cerrando de la manera más amarga un torneo que los tuvo a escasos minutos de la gloria.
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