La drástica decisión de Chacho Coudet tras la derrota de River en la final del Torneo Apertura 2026

El silencio de Chacho Coudet y River ante los medios

La postura combativa del entrenador se trasladó también a la zona de prensa. Coudet no compareció ante los periodistas en la habitual conferencia de prensa posterior al partido; si bien esta ausencia responde a una cuestión reglamentaria —debido a que había sido expulsado durante el segundo tiempo por sus protestas tras el empate de "Uvita" Fernández—, la directiva del club decidió profundizar la veda.

Al mismo tiempo, el Chacho tampoco se frenó a hablar con los micrófonos que lo esperaban a la salida del vestuario, antes de que la delegación dejara el Kempes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RiverLPM/status/2058670739595641122&partner=&hide_thread=false Así se retiró el plantel de River y luego el Chacho Coudet del estadio. Todos en silencio. pic.twitter.com/UVSf77up8W — La Página Millonaria (@RiverLPM) May 24, 2026

Del mismo modo, absolutamente nadie del plantel ni del cuerpo técnico de River habló con los medios de comunicación. Los futbolistas abandonaron el estadio con rostros serios y en completo silencio, evidenciando un profundo malestar colectivizado con el arbitraje y cerrando de la manera más amarga un torneo que los tuvo a escasos minutos de la gloria.

Del mismo modo, absolutamente nadie del plantel ni del cuerpo técnico de River habló con los medios de comunicación. Los futbolistas abandonaron el estadio con rostros serios y en completo silencio, evidenciando un profundo malestar colectivizado con el arbitraje y cerrando de la manera más amarga un torneo que los tuvo a escasos minutos de la gloria.