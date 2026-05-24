La reacción de Franco Colapinto en su última vuelta en el Gran Premio de Canadá
El piloto argentino de Alpine completó su mejor carrera desde que llegó a la Fórmula 1 y no pudo ocultar su emocióno.
Franco Colapinto volvió a escribir una página dorada para el automovilismo argentino. En una carrera cambiante, dramática y por momentos caótica en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal, el joven piloto de Pilar completó una actuación magistral para cruzar la bandera a cuadros en la sexta posición, logrando así su mejor resultado absoluto desde que debutó en la Fórmula 1.
Las exigentes condiciones de la pista canadiense elevaron la dificultad al máximo, pero el bonaerense mostró una madurez asombrosa para gestionar los neumáticos y atacar en los momentos justos.
Al concretarse la hazaña, las redes sociales estallaron con las imágenes de la cámara de a bordo (onboard) situada en su casco, que permitieron vivir el desenlace en primera persona.
A través de esa espectacular toma, se pudo ver la emocionante reacción de Franco en la vuelta de honor: levantando sus manos para saludar de manera ferviente a la multitud que lo ovacionaba desde las tribunas del circuito.
Segundos después, al ingresar al pit lane, el piloto argentino fue recibido por una marea de mecánicos e ingenieros que lo cobijaron entre aplausos, abrazos y felicitaciones, reconociendo el valor de una gesta histórica para la escudería.
Luego de la competencia, el joven piloto argentino compartió su alegría por el resultado y se mostró agradecido por el apoyo recibido, especialmente de los fanáticos argentinos que siguieron de cerca su desempeño.
“Estoy feliz de haberles dado este resultado (a los argentinos), después del road show, después de conocer a Leo (Messi)”, expresó Colapinto ante los medios, visiblemente conforme con el rendimiento mostrado durante el fin de semana.
Franco Colapinto sigue sumando para Alpine en el campeonato de la Fórmula 1
Con este resultado, Franco Colapinto suma 8 puntos en la que es, hasta ahora, su mejor actuación en la Fórmula 1. Es, además, la mejor actuación de un argentino desde 1982 y ya acumula 15 unidades en la presente temporada.
En cuanto al campeonato, Kimi Antonelli ganó su carto GP en cinco fechas, mientras que Pierre Gasly finalizó octavo.
Las estadísticas de Franco Colapinto en el Gran Premio de Canadá
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Dejá tu comentario