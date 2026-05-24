La reacción de Franco Colapinto en su última vuelta en el Gran Premio de Canadá

Embed la felicidad con la que saludaba franco cuando terminó la carrera



pic.twitter.com/zIBQeFTxHh https://t.co/YJT1iDnyIW — Alpine ARG (@AlpineArg_) May 24, 2026

Segundos después, al ingresar al pit lane, el piloto argentino fue recibido por una marea de mecánicos e ingenieros que lo cobijaron entre aplausos, abrazos y felicitaciones, reconociendo el valor de una gesta histórica para la escudería.

Luego de la competencia, el joven piloto argentino compartió su alegría por el resultado y se mostró agradecido por el apoyo recibido, especialmente de los fanáticos argentinos que siguieron de cerca su desempeño.

“Estoy feliz de haberles dado este resultado (a los argentinos), después del road show, después de conocer a Leo (Messi)”, expresó Colapinto ante los medios, visiblemente conforme con el rendimiento mostrado durante el fin de semana.

Franco Colapinto sigue sumando para Alpine en el campeonato de la Fórmula 1

Con este resultado, Franco Colapinto suma 8 puntos en la que es, hasta ahora, su mejor actuación en la Fórmula 1. Es, además, la mejor actuación de un argentino desde 1982 y ya acumula 15 unidades en la presente temporada.

En cuanto al campeonato, Kimi Antonelli ganó su carto GP en cinco fechas, mientras que Pierre Gasly finalizó octavo.

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Las estadísticas de Franco Colapinto en el Gran Premio de Canadá