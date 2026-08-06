Juicio por la muerte de Diego Maradona: su masajista reveló cuáles fueron las últimas palabras del 10

Cómo fue la última charla con Diego Maradona

Nicolás Taffarel visitó por última vez a Diego Maradona el 24 de noviembre de 2020.

El masajista llegó de mañana a la la quinta en el barrio San Andrés de Tigre y quiso "activar" al Diez, pero apenas entró a su habitación, que había sido improvisada en la planta baja de la casa porque no podía subir la escalera, se encontró con la resistencia del paciente.

"Le dije, 'hola Diez, vamos a movernos un poco, a tomar unos tereres'", dijo Taffarel, y la respuesta de Diego Maradona, de 60 años, quedó en suspenso: "Me dijo 'no quiero nada Taffita, ya está'. Yo le pregunté '¿ya está, qué?', y me contestó 'nada, ya está'".

"Fueron las ultimas palabras de él hacia mí", reconstruyó.

Hinchazón y desesperación

"Yo pregunté si estaba tomando diuréticos y la enfermera me dijo que no, que se los sacaron. No supe quién", agregó el masajista, quien estaba en contacto permanente con el autodenominado médico de cabecera del Diez, Leopoldo Luque, uno de los principales acusados en el juicio por las responsabilidades médicas en la muerte de Diego Maradona.

En los mensajes de texto entre el masajista y Leopoldo Luque -que fueron expuestos en la audiencia en San Isidro- Taffarel explicaba que el Diez tenía "los ojos hinchados como una teta", e informó que había pasado 26 horas acostado en la misma posición.

"Estaba hinchado y no se movía de la cama, estaba en la misma posición hacía dos días. Luque creo que me dijo que él estaba transitando el proceso de darse cuenta en qué situación estaba su vida a partir de que dejó el alcohol. Sobre la hinchazón me dijo que se le iba a pasar cuando se levantara, pero no se le pasó, se agravó", repitió el masajista este jueves.

"Un día yo salí de la casa de Diego y lo vi tan edematizado que quise ayudar desde un lugar desesperante. Ahí empecé a investigar y justo estábamos en la etapa del Covid donde rotaban a los pacientes boca abajo para cortarle los gases (hinchazón) para que no colapse el pulmón", recordó Taffarel.

"Lo investigué en el paper de Covid y edema de pulmones. Yo le dije a Verónica Ojeda, a Maxi Pomargo y a Jonhy Espósito que ojo que podía pasar eso. Me responden 'hay que decirle a Luque'", relató sobre otros actores del entorno del Diez, algunos de los cuales figuran hoy como parte de la querella en el segundo juicio por su muerte.

"Yo manifestaba situaciones que veía en él y no veía un accionar concreto o una resolución rápida. Yo ya había creado un vínculo con él y quería que mejorara como sea, de un día para el otro", expresó Taffarel, sensibilizado.

"Los médicos me decían que me quedara tranquilo, que eran situaciones que iban a pasar. Uno con el nerviosismo confía en que eso va a pasar, que todo se va a resolver. Pero no pasó", señaló.