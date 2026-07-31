Javier Milei: "Los goles de Maradona a los ingleses no nos devolvieron las Malvinas"

Aseguró que potencias mundiales como Estados Unidos y China se han manifestado a favor de la postura nacional en el ámbito diplomático.

Afirmó que incluso "una parte de los ingleses consideran que nos las tienen que devolver porque son nuestras".

Remarcó que se ha logrado que la ONU obligue formalmente a Inglaterra a sentarse a negociar y dialogar con la Argentina.

Críticas a las "bravuconadas" y el recuerdo de Diego Maradona

En línea con su rechazo a mezclar el fútbol con la política —tema que había abordado al cuestionar a los jugadores de la Selección—, el presidente criticó duramente a los dirigentes que utilizan el deporte para enviar mensajes beligerantes. Exigió que la clase política "guarde la compostura" y evite realizar comentarios irresponsables que funcionen como equivalentes a "una declaración de guerra".