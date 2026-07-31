Javier Milei: "Los goles de Maradona a los ingleses no nos devolvieron las Malvinas"
El presidente Javier Milei defendió su gestión diplomática, aseguró haber logrado avances históricos y criticó la retórica sobre la soberanía de las islas.
Durante una extensa entrevista con la periodista Mariana Brey en la pantalla de Telefe, el presidente Javier Milei profundizó su postura sobre el histórico reclamo de soberanía nacional y la estricta separación que debe existir entre las pasiones deportivas y las relaciones exteriores.
Los avances diplomáticos y la postura de Javier Milei
El mandatario libertario fue categórico al defender el trabajo de su equipo de política exterior y afirmó con contundencia que su Gobierno logró "los mayores avances de la historia en el tema Malvinas". Según detalló, la actual estrategia diplomática está rindiendo frutos reales a nivel internacional.
Entre sus declaraciones más fuertes sobre el respaldo global al reclamo argentino, el jefe de Estado destacó los siguientes ejes:
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Aseguró que potencias mundiales como Estados Unidos y China se han manifestado a favor de la postura nacional en el ámbito diplomático.
Afirmó que incluso "una parte de los ingleses consideran que nos las tienen que devolver porque son nuestras".
Remarcó que se ha logrado que la ONU obligue formalmente a Inglaterra a sentarse a negociar y dialogar con la Argentina.
Críticas a las "bravuconadas" y el recuerdo de Diego Maradona
En línea con su rechazo a mezclar el fútbol con la política —tema que había abordado al cuestionar a los jugadores de la Selección—, el presidente criticó duramente a los dirigentes que utilizan el deporte para enviar mensajes beligerantes. Exigió que la clase política "guarde la compostura" y evite realizar comentarios irresponsables que funcionen como equivalentes a "una declaración de guerra".
"Esas bravuconadas propias de un barrabrava termocéfalo mononeuronal no nos llevan a ningún lado", disparó Milei, apuntando contra quienes intentan aprovecharse del fervor popular y "rascar el fondo de la olla de manera miserable".
Para ilustrar de forma definitiva que los triunfos dentro de un campo de juego no resuelven los conflictos territoriales ni diplomáticos, el líder de La Libertad Avanza recurrió al histórico partido del Mundial de 1986: "El gol de Maradona a los ingleses, el que usted quiera de los dos, como resultado de ese gol no nos devolvieron las Malvinas".
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