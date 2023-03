Fabián De Sousa: "Sturzenegger dejó en claro que hubo una mecánica para afectar los intereses de los que pensaban distinto"

El empresario adelantó que “nuestros actores jurídicos consideraron oportuno presentar la nota en el ámbito judicial, donde se está investigando si existió un procedimiento estructurado, en donde se persiguió a las diferentes empresas del Grupo Indalo y a sus accionistas”.

“En mi caso personal, como socio de Cristóbal López, estuvimos presos dos años, no con el método jurídico de la expropiación, sino con un conjunto de artilugios y con la construcción de la posverdad, en donde a través de ese mecanismo, se intentaba apropiarse ilegalmente de los activos de las diferentes compañías, incluidos los medios de comunicación y C5N, y desde ahí hacer un despojo de los mismos a favor de los amigos del poder", indicó.

Sobre la nota de Sturzenegger

"En la nota de Sturzenegger hay tres criterios muy fuertes: el primero es la reunión que menciona, donde hablaba de la expropiación de C5N, pero después habla del debilitamiento de las estructuras empresariales, que ellos consideraban que podían financiar o sostener un modelo de país en la discusión pública. Entonces es lo que hicieron. Ellos fueron por los activos de la compañía, pero además afectaron financieramente a cada una de las actividades de los diferentes rubros del grupo a efectos de poder desfinanciar, no solamente las actividades que desarrollaron cada una de ellas, sino si estos eran sostén o colaboradores del financiamiento de los medios de comunicación".

"A nosotros nos intervinieron y nos quebraron Oil Combustibles, nos intervinieron y nos robaron el negocio de autopistas, que teníamos la autopista Ezeiza-Cañuleas. La nota no sólo habla de la expropiación, sino que abajo habla de la mecánica sobre la cual se iba a afectar los intereses de quienes pensaban distinto, con el objetivo de que esa capacidad de pensamiento pueda ser eliminada".

"Bajo ninguna circunstancia me arrepiento de haber opinado, impulsado y haber comprometido gran parte de mi vida para que podamos construir un grupo de medios en la cual podamos construir y participar en la opinión publicada. Hay dos criterios muy distintos: uno es la opinión pública, de la cual todos hablan, y otro es la opinión publicada que termina representando a la opinión pública. Entonces nosotros decíamos que había un espacio que faltaba que tenga su correlato en la opinión publicada. En lo personal no me arrepiento, se que pagamos costos personales, familiares, empresariales y económicos muy fuertes, pero uno a veces tiene responsabilidades más allá de la renta personal".

"Al final de la nota dice que en su momento le parecía una locura y hoy estaría dispuesto a admitirlo, como una posibilidad de poder gobernar. Hay muchos argentinos que parece que para pensar sólo están dispuestos a pensar con ellos mismos, no con el otro. Para esos argentinos, jugarse la piel es una cuestión de a ver cómo anulo, cómo elimino, cómo borro, cómo desaparezco a un tercero".

Sobre la publicación en Perfil

"A mí me gustaría saber cómo Jorge Fontevecchia, una persona que se rompe la cabeza todos los meses para sostener su empresa, para pagar el salario de los trabajadores del Grupo Perfil, para que crezca, para que pueda ayudar a construir una Argentina desde una mejor opinión pública, se sentiría si en un medio X un funcionario del Frente de Todos o de Juntos por el Cambio diría que para poder construir una Argentina en serio y zanjar la grieta uno de los caminos es que lo anulen".

"Esta nota me estruja el corazón. Me duele la vida porque me acuerdo de cuando casi violan permanentemente a mi madre, a mi mujer y a mi hija cuando iban a verme a la cárcel. Porque este señor dice que se fue de la reunión y dijo 'qué locos que están', y después dice 'ahora creo que habría que hacerlo'. Lo que le diría a este señor es que sí lo hicieron".

"Se construyeron un montón de artilugios y falacias sobre las cuales se nos persiguieron y se nos privó de la libertad, de las cuales se apoderaron de Oil Combustibles, del banco Finansur, de la autopista Ezeiza-Cañuelas. Eso existió. Lo que él dice que era un catálogo de acciones para eliminar a quien pensara distinto, ese catálogo no quedó en una borrachera de escena, sino que fue un plan de Gobierno en el que está perfectamente hoy demostrado en la causa que se está investigando, de la cual el comisario de llevar adelante ese proceso era Fabián Rodríguez Simón, prófugo hace 820 días de la Justicia".

De cara al futuro

"La Argentina va a tener que repensar bien cuál es el camino. Si el camino va a ser la construcción de una Argentina eliminando al que piensa distinto, cualquiera sea el que piense distinto, vamos a vivir un país muy complicado. No van a ser los mismos comportamientos que la sociedad va a tener en 2023 o 2024 si lo que vienen son los tanques en la calle, si lo que vienen es la anulación del que piensa distinto, si lo que viene es la afectación del derecho de la mayoría".

"De la nota, otra cosa que digo: a mí me puede expropiar C5N, a los sindicalistas le pueden eliminar la Ley de Asociaciones Gremiales y dejar a los trabajadores sin representación gremial y por consiguiente ponerlos en un lugar en el cual tengan que discutir de igual a igual con un empresario sabiendo cuál es la relación de poder entre los dos".

"Ahora, en la nota también aparece una persona física que es Grabois. ¿Cómo van a hacer con Grabois para eliminarlo? ¿Vamos a volver al modelo '76? ¿Vamos a tener 40 mil desaparecidos porque piensan distinto? ¿Ese es el modelo que se propuso en la cena de la cual participó Sturzenegger y que parte de ese decálogo mafioso fue puesto en marcha por el Gobierno de Macri, y que él como un filósofo dice que hoy no está tan convencido de que haya que aplicarlo?".

"Es preocupante porque hasta el día de hoy, nadie de la política, nadie de los medios, nadie de las organizaciones que representan a empresas de medios o a periodistas, haya dicho algo. Hay un conjunto de asociaciones gremiales que representan a los medios, a la libertad de expresión y a la amplitud del pensamiento, y están todos callados la boca. Es una vergüenza".