Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO River vs. Belgrano por Internet
Se juega este domingo un duelo clave entre River y Belgrano por el título. Se puede ver fútbol libre y en vivo por el celular
La espera terminó y el Torneo Apertura 2026 conocerá a su campeón este domingo. Desde las 15:30 horas, River y Belgrano se medirán en un duelo a matar o morir en el Estadio Mario Alberto Kempes, bajo la estricta mirada del árbitro principal Yael Falcón Pérez.
Puede verse con Pack Fútbol, sin necesidad de pasar por plataformas Magis TV o la renovada LPF Play que por ahora no transmite fútbol de Primera División. El encuentro se televisa por ESPN Premium y TNT Sports.
En caso de que persista la igualdad durante los 90 minutos reglamentarios, se disputará un tiempo suplementario de 30 minutos y, de ser necesario, el título de la Liga Profesional se definirá mediante los tiros desde el punto penal.
Las cartas están sobre la mesa para un choque de estilos imperdible. El poderío colectivo del "Millonario" se medirá ante el orden táctico y el empuje de un "Pirata" cordobés que sueña despierto en su propia tierra.
Formaciones de River vs. Belgrano por la final del Torneo Apertura 2026
River: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Lucas Silva, Fausto Vera, Juan Cruz Meza, Tomás Galván; Facundo Colidio y Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet.
Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Lisandro López o Agustín Falcón, Adrián Spörle; Santiago Longo, Adrián Sánchez; Emiliano Rigoni, Lucas Zelarayán, Francisco González Metili; Lucas Passerini. DT: Ricardo Zielinski.
Cómo ver en vivo River vs Belgrano
La televisación estará a cargo de TNT Sports y ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
ESPN Premium:
- Flow (Personal): Canal 123 (SD/HD).
- DirecTV: Canal 604 (SD) y Canal 1604 (HD).
- Telecentro: Canal 111 (SD) y Canal 1017 o 1018 (HD).
- Claro TV: Canal 178 (SD) y Canal 478 (HD).
TNT Sports:
- Flow / Personal: Canal 124 (HD).
- DirecTV: Canal 603 (SD) y 1603 (HD).
- Telecentro: Canal 112 (Digital) y 1018 (HD).
- Movistar TV: Canal 884 (HD).
- Claro TV: Canal 121 (HD).
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