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Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo River vs. Belgrano

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Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver River vs. Belgrano por el Torneo Apertura.

Cómo ver en vivo River vs. Belgrano.

Cómo ver en vivo River vs. Belgrano.

El Torneo Apertura 2026 llega a su fin con una final apasionante que paralizará al país. Frente a frente estarán el poderoso River del "Chacho" Coudet, obligado por su historia a levantar el trofeo, y el sorprendente Belgrano del "Ruso" Zielinski, que se encuentra ante la oportunidad más grande de su vida institucional.

La batalla futbolística comenzará a las 15:30 de este domingo en una Córdoba que lucirá un marco espectacular con ambas parcialidades. La transmisión será de ESPN Premium y TNT Sports.

Mientras la expectativa en Núñez pasa por la recuperación a contrarreloj de Aníbal Moreno en la mitad de la cancha, en Barrio Alberdi la ilusión es total. Con figuras de la experiencia de Lucas Zelarayán y Emiliano Rigoni comandando el ataque, el cuadro cordobés intentará quebrar los pronósticos y bordar la primera estrella dorada de su historia en la máxima categoría del fútbol argentino.

Formaciones de River vs. Belgrano por la final del Torneo Apertura 2026

River: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Lucas Silva, Fausto Vera, Juan Cruz Meza, Tomás Galván; Facundo Colidio y Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet.

Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Lisandro López o Agustín Falcón, Adrián Spörle; Santiago Longo, Adrián Sánchez; Emiliano Rigoni, Lucas Zelarayán, Francisco González Metili; Lucas Passerini. DT: Ricardo Zielinski.

Cómo ver en vivo River vs Belgrano

La televisación estará a cargo de TNT Sports y ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.

ESPN Premium:

  • Flow (Personal): Canal 123 (SD/HD).
  • DirecTV: Canal 604 (SD) y Canal 1604 (HD).
  • Telecentro: Canal 111 (SD) y Canal 1017 o 1018 (HD).
  • Claro TV: Canal 178 (SD) y Canal 478 (HD).

TNT Sports:

  • Flow / Personal: Canal 124 (HD).
  • DirecTV: Canal 603 (SD) y 1603 (HD).
  • Telecentro: Canal 112 (Digital) y 1018 (HD).
  • Movistar TV: Canal 884 (HD).
  • Claro TV: Canal 121 (HD).

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