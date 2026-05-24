Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo River vs. Belgrano

Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Lisandro López o Agustín Falcón , Adrián Spörle; Santiago Longo, Adrián Sánchez; Emiliano Rigoni, Lucas Zelarayán, Francisco González Metili; Lucas Passerini. DT: Ricardo Zielinski.

Cómo ver en vivo River vs Belgrano

La televisación estará a cargo de TNT Sports y ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.

ESPN Premium:

Flow (Personal): Canal 123 (SD/HD).

Canal 123 (SD/HD). DirecTV: Canal 604 (SD) y Canal 1604 (HD).

Canal 604 (SD) y Canal 1604 (HD). Telecentro: Canal 111 (SD) y Canal 1017 o 1018 (HD).

Canal 111 (SD) y Canal 1017 o 1018 (HD). Claro TV: Canal 178 (SD) y Canal 478 (HD).

TNT Sports: