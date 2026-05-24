Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo River vs. Belgrano
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver River vs. Belgrano por el Torneo Apertura.
El Torneo Apertura 2026 llega a su fin con una final apasionante que paralizará al país. Frente a frente estarán el poderoso River del "Chacho" Coudet, obligado por su historia a levantar el trofeo, y el sorprendente Belgrano del "Ruso" Zielinski, que se encuentra ante la oportunidad más grande de su vida institucional.
La batalla futbolística comenzará a las 15:30 de este domingo en una Córdoba que lucirá un marco espectacular con ambas parcialidades. La transmisión será de ESPN Premium y TNT Sports.
Mientras la expectativa en Núñez pasa por la recuperación a contrarreloj de Aníbal Moreno en la mitad de la cancha, en Barrio Alberdi la ilusión es total. Con figuras de la experiencia de Lucas Zelarayán y Emiliano Rigoni comandando el ataque, el cuadro cordobés intentará quebrar los pronósticos y bordar la primera estrella dorada de su historia en la máxima categoría del fútbol argentino.
Formaciones de River vs. Belgrano por la final del Torneo Apertura 2026
River: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Lucas Silva, Fausto Vera, Juan Cruz Meza, Tomás Galván; Facundo Colidio y Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet.
Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Lisandro López o Agustín Falcón, Adrián Spörle; Santiago Longo, Adrián Sánchez; Emiliano Rigoni, Lucas Zelarayán, Francisco González Metili; Lucas Passerini. DT: Ricardo Zielinski.
Cómo ver en vivo River vs Belgrano
La televisación estará a cargo de TNT Sports y ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
ESPN Premium:
- Flow (Personal): Canal 123 (SD/HD).
- DirecTV: Canal 604 (SD) y Canal 1604 (HD).
- Telecentro: Canal 111 (SD) y Canal 1017 o 1018 (HD).
- Claro TV: Canal 178 (SD) y Canal 478 (HD).
TNT Sports:
- Flow / Personal: Canal 124 (HD).
- DirecTV: Canal 603 (SD) y 1603 (HD).
- Telecentro: Canal 112 (Digital) y 1018 (HD).
- Movistar TV: Canal 884 (HD).
- Claro TV: Canal 121 (HD).
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