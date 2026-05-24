Polémica por el mapa deforme de Argentina que Javier Milei compartió en redes: ¿no se dio cuenta?
El Presidente compartió un mensaje subido por un asesor del ministro Luis "Toto" Caputo con un mapa de Argentina lleno de errores cartográficos. Le falta Tucumán, no están las Islas Malvinas, y el resto de las provincias están distorsionadas en tamaño y forma.
El gráfico que el Presidente presentó a sus seguidores se titula "Mapa del crecimiento de Argentina", según dice con datos de marzo de 2026, respecto de la variación interanual estimada de la actividad económica por provincia, con una teórica fuente en el Informe Económico Mensual de la IAE Business School.
Entonces, intenta plantear que la mayoría de las provincias del país crecieron, con excepción de Buenos Aires, con la aclaración entre paréntesis “conurbano”, pintada de rojo con -0,2%.
No obstante, al mapa le faltan Tucumán, las Islas Malvinas y todas las formas de los territorios distan de la cartografía oficial. Núñez, uno de los principales asesores de Caputo, fue uno de los que subió el diseño. Primero escribió: “Y decían que el RIGI no servía para nada. Ahora a aprobar el Súper RIGI, así le devolvemos el lugar de potencia a la Argentina que se merece”. Después sumó: “El gobernador Kicillof tiene que dejarse de joder y empezar a promover inversiones bajando gasto e impuestos. Un año y medio es una eternidad, los bonaerenses no pueden esperar tanto tiempo”.
Ese mensaje contra el mandatario peronista le valió un retuit del Presidente en su cuenta de X. Otro de los mensajes que replicó Milei fue de una cuenta propagandista. “Qué yunque tener una provincia tan grande gobernada por un inútil”, decía, junto al mapa.
Mientras tanto, Axel Kicillof sostuvo en las últimas horas que "por crueldad, por ignorancia, el Gobierno nacional vuelve a complicarle la vida a los argentinos". El gobernador de Buenos Aires en un X donde publicó un video pidiendo que el Senado no apruebe la medida que afecta las tarifas de las zonas frías.
El presidente Javier Milei suele errar o exagerar datos en sus discursos públicos y publicaciones en redes sociales, un patrón que ha sido documentado en múltiples ocasiones por verificadores de noticias y especialistas en economía. Desde afirmar una inflación interanual del 25% cuando el INDEC registraba 39,4%, hasta sostener que su gobierno "sacó de la pobreza a más de 12 millones de personas" —una interpretación cuestionada incluso por trabajadores del organismo estadístico—, el mandatario tiende a presentar cifras favorables a su gestión sin el debido contexto o con cálculos engañosos. También ha asegurado que "los salarios privados le vienen ganando sistemáticamente a la inflación" cuando los datos oficiales muestran que aún no recuperaron el poder adquisitivo inicial, y en su discurso de apertura de sesiones de 2026 acumuló afirmaciones calificadas como falsas o exageradas, como haber "triplicado el salario en dólares". Esta recurrencia a datos inexactos o sobredimensionados forma parte de su estilo de comunicación política, donde la contundencia discursiva prevalece con frecuencia sobre la precisión estadística.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario