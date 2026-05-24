Polémica por el mapa deforme de Argentina que Javier Milei compartió en redes: ¿no se dio cuenta?

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Felii_N/status/2058223826207412699&partner=&hide_thread=false Y decían que el RIGI no servía para nada. Ahora a aprobar el Super RIGI así le devolvemos el lugar de potencia a Argentina que se merece.

pic.twitter.com/kHoPJmHlwP — Felipe Núñez (@Felii_N) May 23, 2026

Ese mensaje contra el mandatario peronista le valió un retuit del Presidente en su cuenta de X. Otro de los mensajes que replicó Milei fue de una cuenta propagandista. “Qué yunque tener una provincia tan grande gobernada por un inútil”, decía, junto al mapa.

Mientras tanto, Axel Kicillof sostuvo en las últimas horas que "por crueldad, por ignorancia, el Gobierno nacional vuelve a complicarle la vida a los argentinos". El gobernador de Buenos Aires en un X donde publicó un video pidiendo que el Senado no apruebe la medida que afecta las tarifas de las zonas frías.

El presidente Javier Milei suele errar o exagerar datos en sus discursos públicos y publicaciones en redes sociales, un patrón que ha sido documentado en múltiples ocasiones por verificadores de noticias y especialistas en economía. Desde afirmar una inflación interanual del 25% cuando el INDEC registraba 39,4%, hasta sostener que su gobierno "sacó de la pobreza a más de 12 millones de personas" —una interpretación cuestionada incluso por trabajadores del organismo estadístico—, el mandatario tiende a presentar cifras favorables a su gestión sin el debido contexto o con cálculos engañosos. También ha asegurado que "los salarios privados le vienen ganando sistemáticamente a la inflación" cuando los datos oficiales muestran que aún no recuperaron el poder adquisitivo inicial, y en su discurso de apertura de sesiones de 2026 acumuló afirmaciones calificadas como falsas o exageradas, como haber "triplicado el salario en dólares". Esta recurrencia a datos inexactos o sobredimensionados forma parte de su estilo de comunicación política, donde la contundencia discursiva prevalece con frecuencia sobre la precisión estadística.