Falta de capacitación: el 70% de los argentinos perdió oportunidades laborales
Un estudio reveló que siete de cada diez argentinos perdieron oportunidades por falta de capacitación. Conocé los motivos y qué pide cada trabajador.
En el marco del Día del Trabajador, un reciente estudio de Randstad reveló un dato preocupante sobre el mercado laboral nacional. Según la encuesta, el 70% de los argentinos perdió oportunidades de empleo por la falta de capacitación y habilidades, a pesar de que la gran mayoría se considera altamente empleable.
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La encuesta, realizada a más de 4.000 personas en la región, muestra que el 89% de los trabajadores argentinos se considera empleable en el mercado actual. Sin embargo, la falta de experiencia específica aparece como la principal barrera a la hora de postularse (38%), seguida por la edad (26%) y los constantes cambios en el mercado laboral (16%).
A pesar de este escenario competitivo, el talento nacional muestra una fuerte predisposición a la autogestión de su desarrollo profesional. Las estadísticas reflejan que el 76% afirma que se capacitaría por su cuenta si su puesto específico lo requiriera, un número que supera las iniciativas individuales registradas en Chile y Uruguay.
El rol de las empresas en la capacitación laboral
Pese a la creciente importancia de la actualización permanente en medio de la era de la digitalización, las cifras locales evidencian un déficit en el mundo corporativo. El informe detalla que solo el 42% de los trabajadores realizó una capacitación formal en los últimos seis meses, mientras que el 23% no se formó desde hace más de dos años.
La responsabilidad empresarial es uno de los puntos más críticos revelados en el estudio. Actualmente, sólo el 13% de los argentinos afirma que su empleador le brinda capacitación de manera constante, mientras que un alarmante 45% asegura no recibir nunca instancias de formación en su lugar de trabajo.
Al respecto, Andrea Avila, CEO de Randstad, explicó el fenómeno: "Cada vez más trabajadores perciben que sostener su empleabilidad implica desarrollar nuevas habilidades y actualizar conocimientos de manera continua. La capacitación y las oportunidades de crecimiento empiezan a consolidarse como factores relevantes de la propuesta de valor de las organizaciones".
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