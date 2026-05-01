Falta de capacitación: el 70% de los argentinos perdió oportunidades laborales

El rol de las empresas en la capacitación laboral

Pese a la creciente importancia de la actualización permanente en medio de la era de la digitalización, las cifras locales evidencian un déficit en el mundo corporativo. El informe detalla que solo el 42% de los trabajadores realizó una capacitación formal en los últimos seis meses, mientras que el 23% no se formó desde hace más de dos años.

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La responsabilidad empresarial es uno de los puntos más críticos revelados en el estudio. Actualmente, sólo el 13% de los argentinos afirma que su empleador le brinda capacitación de manera constante, mientras que un alarmante 45% asegura no recibir nunca instancias de formación en su lugar de trabajo.

Al respecto, Andrea Avila, CEO de Randstad, explicó el fenómeno: "Cada vez más trabajadores perciben que sostener su empleabilidad implica desarrollar nuevas habilidades y actualizar conocimientos de manera continua. La capacitación y las oportunidades de crecimiento empiezan a consolidarse como factores relevantes de la propuesta de valor de las organizaciones".