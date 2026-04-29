Martín Redrado advirtió por un proceso de "uberización" del empleo en Argentina
El ex titular del Banco Central trazó un tan sucinto como preocupante panorama sobre la acuciante situación de los trabajadores merced del plan económico de Javier Milei y Luis Caputo.
Mientras el presidente Javier Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, intentan sostener un relato que comienza a hacer agua por todos lados, el ex presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Martín Redrado, dejó al desnudo la pauperización del mundo del trabajo y la licuación de los salarios de los trabajadores que propugnan abiertamente desde la Casa Rosada como ancla contra la inflación.
En diálogo con TN, Redrado advirtió por la "uberización" de la economía. En ese sentido, y aunque pueda llegar a tener alguna sintonía con el plan de Milei y Caputo, el economista consideró que el Gobierno debería tener una mirada más “abarcativa“, que no solo se concentre en lo financiero, “también tiene que ver el consumo, inversión y exportación, eso es un plan integral. Hay que bajar los impuestos al trabajo”.
Y advirtió que Argentina está atravesando un proceso de “uberización” del empleo ya que los trabajadores, incluso quienes tienen empleos formales, no logran hacer frente ni a los gastos más básicos con sus salarios y deben buscarse un segundo trabajo independiente para complementar sus ingresos.
“Es una economía de plataforma. Hay mucha gente con un segundo trabajo y cada vez hay más oferta de Uber”, describió Redrado.
E insistió: “faltan los resultados que permitan encontrar que tenemos una Argentina para 48 millones de habitantes. Veo que la Argentina está en una encrucijada. Si avanza con más de lo mismo, vamos a tener un país para 10 millones en donde se va a destacar a aquellos que trabajan en la minería, el campo, energía, bancos y economías del conocimiento. Eso está muy bien. Pero el desafío es que el equilibrio presupuestario no sea un fin en sí mismo, sino un punto de partida para poder construir un país para 48 millones. Eso es lo que debe discutirse hoy”.
Redrado hizo especial hincapié además en la necesidad de lograr “un régimen cambiario a largo plazo, uno monetario -que permita acceder a créditos- y uno financiero, mediante el cual la Argentina pueda mostrar cómo se va a financiar en el mediano plazo”.
“Tenemos un RIGI que ha permitido que se anuncien miles de millones de dólares para el sector minero. Así como tiene el RIGI, la Argentina debería tener un RICO, un Régimen de Incentivo para la Construcción”, sugirió y hasta propuso echar mano de la famosa "plata de los jubilados": "nadie está hablando del Fondo de Garantía para la Sustentabilidad, que Cristina (Kirchner) y (Amado) Boudou un día se lo quedaron. Ahora eso no está, pero ahí hay 70 mil millones de dólares que pueden servir para brindar crédito a largo plazo”.
“El FGS, con la transparencia que hay, permitiría brindar crédito a largo plazo en pesos a 30 años y esa es la manera de empezar para que le llegue a la clase media”, remató Redrado.
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