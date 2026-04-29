Martín Redrado advirtió por un proceso de "uberización" del empleo en Argentina

E insistió: “faltan los resultados que permitan encontrar que tenemos una Argentina para 48 millones de habitantes. Veo que la Argentina está en una encrucijada. Si avanza con más de lo mismo, vamos a tener un país para 10 millones en donde se va a destacar a aquellos que trabajan en la minería, el campo, energía, bancos y economías del conocimiento. Eso está muy bien. Pero el desafío es que el equilibrio presupuestario no sea un fin en sí mismo, sino un punto de partida para poder construir un país para 48 millones. Eso es lo que debe discutirse hoy”.

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Redrado hizo especial hincapié además en la necesidad de lograr “un régimen cambiario a largo plazo, uno monetario -que permita acceder a créditos- y uno financiero, mediante el cual la Argentina pueda mostrar cómo se va a financiar en el mediano plazo”.

“Tenemos un RIGI que ha permitido que se anuncien miles de millones de dólares para el sector minero. Así como tiene el RIGI, la Argentina debería tener un RICO, un Régimen de Incentivo para la Construcción”, sugirió y hasta propuso echar mano de la famosa "plata de los jubilados": "nadie está hablando del Fondo de Garantía para la Sustentabilidad, que Cristina (Kirchner) y (Amado) Boudou un día se lo quedaron. Ahora eso no está, pero ahí hay 70 mil millones de dólares que pueden servir para brindar crédito a largo plazo”.

“El FGS, con la transparencia que hay, permitiría brindar crédito a largo plazo en pesos a 30 años y esa es la manera de empezar para que le llegue a la clase media”, remató Redrado.