Vuelve el frío a Buenos Aires: qué día se cae la temperatura como un piano y la mínima baja a 5 grados

Cuándo vuelve el frío con todo al AMBA

El fin de semana iniciaría todavía con buenas condiciones del clima, según el SMN, pero con un leve descenso térmico. Junto a cielo mayormente nublado, se esperan marcas de entre 8 grados de mínima y 18 de máxima.

El domingo se volverá a hacer sentir el frío, en una jornada que se anticipa con cielo parcialmente nublado durante toda la jornada, una mínima de 5 grados y una máxima que se mantendrá en los 18, de acuerdo al informe del organismo nacional.

Para el inicio de la próxima semana, el SMN prevé un lunes con cielo mayormente nublado, mientras que el termómetro rondará entre 10 y 22 grados.

En la continuidad de la semana, el martes tendría todavía cielo mayormente nublado, y temperaturas estimadas entre 13 y 22 grados; similares condiciones para el miércoles, cuando el termómetro tendría marcas de 11 grados de mínima y 16 de máxima.