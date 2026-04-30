Vuelve el frío a Buenos Aires: qué día se cae la temperatura como un piano y la mínima baja a 5 grados
El Servicio Meteorológico Nacional ya le pone fecha al casi inminente regreso del frío al AMBA. Cómo siguen las temperaturas.
La semana corta en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) cierra con buenas condiciones del clima y temperaturas agradables, y si bien hay algunas amenazas de lluvias, lo que ahora preocupa es el regreso del frío, con un abrupto descenso de las marcas que en breve volverían a una cifra.
El jueves, último día antes del fin de semana largo, se presenta con cielo parcialmente nublado, y si bien arrancó con una mínima de 8 grados, desde el mediodía transita una cálida jornada, con una máxima que trepó hasta los 22 grados.
El viernes feriado por el Día del Trabajador sería una de las mejores jornadas en materia climática, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Se anticipa con cielo parcialmente nublado en la madrugada y mayormente nubaldo durante el resto del día; con temperaturas de entre 13 y 24 grados.
Cuándo vuelve el frío con todo al AMBA
El fin de semana iniciaría todavía con buenas condiciones del clima, según el SMN, pero con un leve descenso térmico. Junto a cielo mayormente nublado, se esperan marcas de entre 8 grados de mínima y 18 de máxima.
El domingo se volverá a hacer sentir el frío, en una jornada que se anticipa con cielo parcialmente nublado durante toda la jornada, una mínima de 5 grados y una máxima que se mantendrá en los 18, de acuerdo al informe del organismo nacional.
Para el inicio de la próxima semana, el SMN prevé un lunes con cielo mayormente nublado, mientras que el termómetro rondará entre 10 y 22 grados.
En la continuidad de la semana, el martes tendría todavía cielo mayormente nublado, y temperaturas estimadas entre 13 y 22 grados; similares condiciones para el miércoles, cuando el termómetro tendría marcas de 11 grados de mínima y 16 de máxima.
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