La versión de la familia de la mujer asesinada en un cotillón de La Plata: "Es mentira lo que están diciendo"
Desde el entorno de la mujer aseguraron a minutouno.com que era el dueño del local quien no cumplía con su parte del contrato de alquiler. El hombre la ejecutó en la tienda.
El entorno de Paula Lastiris compartió en las últimas horas su versión de los hechos previos al asesinato de la mujer, que fue baleada mientras atendía su negocio en La Plata. Por el crimen está detenido el hombre que sería hijo del propietario del local, que llevaba al menos dos meses sin pasar a cobrar el alquiler.
Casi en seguida del crimen la Policía bonaerense detuvo a un hombre de 49 años llamado Leopoldo Olegario Araoz, señalado por testigos de la zona como el agresor que le disparó a Lastiris en la puerta de su negocio, ubicado en la calle 37, entre 9 y 10, en el barrio Norte, pleno centro de La Plata.
Una de las primeras hipótesis sobre el móvil que impulsó el crimen fue una deuda que Lastiris y su marido, Walter Romero, mantenían con Araoz por el alquiler del local, pero el entorno de la víctima desmintió esa versión.
"La realidad es que Walter pagaba el alquiler todos los meses, y se le había mandado carta documento (al acusado) para que venga a cobrar y que no haya problemas. No hubo otra cosa, no había deuda. Es mentira todo lo que están diciendo", afirmó a minutouno.com una persona del entorno de la víctima.
"Se le había mandado carta documento al muchacho para que pase a cobrar el alquiler, como se había arreglado desde un principio. Después el muchacho nunca atendía el teléfono. Por cualquier problema, no le respondía", describió la fuente.
En las primeras horas de la investigación judicial por el crimen trascendió que Leopoldo Olegario Araoz sería el hijo del dueño del local, y que ese hombre ya falleció, por lo que el inmbueble está en sucesión.
Al margen de las circunstancias familiares de los Araoz, Lastiris y su marido siguieron pagando el alquiler cada vez que el hombre se presentó a cobrarlo, y cuando dejó de aparecer tomaron cartas en el asunto, al menos para protegerse como inquilinos.
"La carta documento se le mandó porque un martillero se lo recomendó para que ellos estén cubiertos por si después hay un problema legal porque 'no pagaban' el alquiler", señaló la fuente del entorno de la víctima.
"Hasta ahí es lo que pasó realmente. Por ahí se habló el tema alquiler porque por ahí el muchacho éste manifestó algo de eso, pero en verdad es que él no pasaba para cobrar el alquiler y ellos le habían mandado una carta documento para que pase, como habían acordado. Y para cubrirse", convino.
Araoz intentó irse a pie del lugar del crimen tras balear a Lastiris, pero fue interceptado por efectivos policiales a pocas cuadras.
El hombre quedó detenido y a disposición de la Fiscalía N°17 de La Plata, donde la fiscal Eugenia Di Lorenzo lo investiga por "homicidio simple agravado por el empleo de arma de fuego".
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