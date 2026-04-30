La versión de la familia de la mujer asesinada en un cotillón de La Plata: "Es mentira lo que están diciendo"

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"Se le había mandado carta documento al muchacho para que pase a cobrar el alquiler, como se había arreglado desde un principio. Después el muchacho nunca atendía el teléfono. Por cualquier problema, no le respondía", describió la fuente.

En las primeras horas de la investigación judicial por el crimen trascendió que Leopoldo Olegario Araoz sería el hijo del dueño del local, y que ese hombre ya falleció, por lo que el inmbueble está en sucesión.

Al margen de las circunstancias familiares de los Araoz, Lastiris y su marido siguieron pagando el alquiler cada vez que el hombre se presentó a cobrarlo, y cuando dejó de aparecer tomaron cartas en el asunto, al menos para protegerse como inquilinos.

"La carta documento se le mandó porque un martillero se lo recomendó para que ellos estén cubiertos por si después hay un problema legal porque 'no pagaban' el alquiler", señaló la fuente del entorno de la víctima.

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"Hasta ahí es lo que pasó realmente. Por ahí se habló el tema alquiler porque por ahí el muchacho éste manifestó algo de eso, pero en verdad es que él no pasaba para cobrar el alquiler y ellos le habían mandado una carta documento para que pase, como habían acordado. Y para cubrirse", convino.

Araoz intentó irse a pie del lugar del crimen tras balear a Lastiris, pero fue interceptado por efectivos policiales a pocas cuadras.

El hombre quedó detenido y a disposición de la Fiscalía N°17 de La Plata, donde la fiscal Eugenia Di Lorenzo lo investiga por "homicidio simple agravado por el empleo de arma de fuego".