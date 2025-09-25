Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Real Oviedo vs. Barcelona
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Real Oviedo vs. Barcelona por la LaLiga de España.
El calendario de LaLiga ofrece este jueves un partido con tintes históricos. Barcelona se mide ante Real Oviedo en el Estadio Carlos Tartiere por la sexta fecha del campeonato español, en lo que marca el reencuentro entre ambos equipos después de más de 24 años. El duelo comenzará a las 16:30 hora de Argentina.
El Barça llega con la obligación de ganar para no perderle pisada al Real Madrid en la lucha por el campeonato. Tras cinco jornadas disputadas, el conjunto culé ha mostrado solidez, con victorias importantes y un poder ofensivo que le permite soñar con otra liga. En su último encuentro, derrotó 3-0 a Getafe con una destacada actuación de Ferran Torres y Dani Olmo, reafirmando el buen momento de varios de sus jugadores clave. Frenkie de Jong y Pedri aparecen como piezas fundamentales para controlar el mediocampo y darle fluidez al ataque.
Del otro lado, Real Oviedo atraviesa un arranque irregular. Acumula cuatro derrotas y apenas una victoria, aunque todavía no se encuentra en zona de descenso. El equipo asturiano necesita reaccionar y sumar para no complicarse en la tabla. Su gran referencia ofensiva es Salomón Rondón, acompañado por Federico Viñas, delantero de la Selección uruguaya que dirige Marcelo Bielsa, lo que promete ser una dupla a seguir de cerca.
El último antecedente entre ambos data de mayo de 2001, cuando Oviedo sorprendió al imponerse 1-0 en el Camp Nou con gol de Jaime. En aquel partido estuvieron figuras como Carles Puyol, Pep Guardiola, Rivaldo y Luis Enrique, un recuerdo que aún permanece en la memoria de los hinchas oviedistas.
Para el Barça, la consigna es clara: no perder puntos en un campeonato que parece encaminarse a otra pulseada mano a mano con el Real Madrid. Para el local, la oportunidad es demostrar que puede competir frente a los gigantes del torneo y dar un golpe que lo impulse en lo anímico.
Real Oviedo vs. Barcelona: probables formaciones
- Real Oviedo: Escandel, Alhassane, Calvo, Carmo, Ahijado, Chaira, Dendoncker, Reina, Hassan, Brekalo, Rondón.
- Barcelona: García, Koundé, E. García, Cubarsí, Martin, Pedri, De Jong, Olmo, Raphinha, Ferran Torres, Lewandowski.
Cómo ver en vivo Real Oviedo vs. Barcelona
La televisación estará a cargo de DSports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de la aplicación de DirecTV GO.
