Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Real Oviedo vs. Barcelona

Para el Barça, la consigna es clara: no perder puntos en un campeonato que parece encaminarse a otra pulseada mano a mano con el Real Madrid. Para el local, la oportunidad es demostrar que puede competir frente a los gigantes del torneo y dar un golpe que lo impulse en lo anímico.

Real Oviedo vs. Barcelona: probables formaciones

Real Oviedo : Escandel, Alhassane, Calvo, Carmo, Ahijado, Chaira, Dendoncker, Reina, Hassan, Brekalo, Rondón.

: Escandel, Alhassane, Calvo, Carmo, Ahijado, Chaira, Dendoncker, Reina, Hassan, Brekalo, Rondón. Barcelona: García, Koundé, E. García, Cubarsí, Martin, Pedri, De Jong, Olmo, Raphinha, Ferran Torres, Lewandowski.

Cómo ver en vivo Real Oviedo vs. Barcelona

La televisación estará a cargo de DSports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de la aplicación de DirecTV GO.