Messi felicitó a Dembélé por su Balón de Oro: "Me alegro mucho, te lo merecés"

Dembélé tuvo que sobreponerse a reiteradas lesiones, y en ese contexto el capitán argentino lo aconsejó sobre disciplina, seriedad y hábitos de entrenamiento. “Desde el primer día tuve una buena relación con él. Mi casillero estaba al lado del suyo y me dio muchos consejos. Me decía que debía ser serio si quería llegar lejos. Empecé a observar todo lo que hacía en la cancha”, recordó el francés.

En total, disputaron juntos 95 encuentros, compartieron casi 5.000 minutos de juego y participaron en 15 goles combinados. Esa sociedad fue breve pero intensa, dejando huellas en ambos. En su discurso en París, Dembélé agradeció especialmente a quienes lo ayudaron en los momentos difíciles, y mencionó a Messi como uno de sus grandes mentores.

“Aprendí mucho de mis errores en el Barcelona. Hoy soy más serio y enfocado gracias a consejos como los de Leo. Este Balón de Oro es la prueba de que la perseverancia tiene recompensa”, afirmó. La gala en París no solo significó el reconocimiento al presente brillante de Dembélé, sino también un reencuentro simbólico con su pasado.