Messi felicitó a Dembélé por su Balón de Oro: "Me alegro mucho, te lo merecés"
El crack argentino saludó al delantero francés, quien alcanzó la cima tras una temporada consagratoria en PSG.
Ousmane Dembélé vivió en París la noche más gloriosa de su carrera al recibir el Balón de Oro 2025 en el Théâtre du Châtelet, un escenario que conoce bien Lionel Messi, quien lo conquistó en ocho oportunidades. El atacante del París Saint-Germain (PSG) coronó un año soñado en el que acumuló cinco títulos con el equipo de Luis Enrique, brillando en la Champions League y en la Supercopa de Europa.
Con 35 goles y 16 asistencias en 53 partidos, el francés se consagró como la gran figura del fútbol mundial a los 28 años. Desde Miami, Messi no quiso quedarse afuera de la celebración y envió un mensaje cargado de afecto a través de redes sociales: “Grande Ous!!! Felicidades, me alegro mucho por vos. Te lo merecés”.
"La Pulga", quien compartió vestuario con Dembélé durante cuatro años y medio en Barcelona, fue clave en su maduración profesional. El propio delantero reconoció en varias ocasiones que la cercanía del rosarino marcó un antes y un después en su carrera.
La relación entre Messi y Dembelé, unidos por el Barcelona
El vínculo comenzó en 2017, cuando el club catalán desembolsó 150 millones de euros para fichar a la prometedora estrella que venía de destacarse en Rennes y Borussia Dortmund. Durante ese período, Messi no solo fue un compañero de ataque, sino también una guía.
Dembélé tuvo que sobreponerse a reiteradas lesiones, y en ese contexto el capitán argentino lo aconsejó sobre disciplina, seriedad y hábitos de entrenamiento. “Desde el primer día tuve una buena relación con él. Mi casillero estaba al lado del suyo y me dio muchos consejos. Me decía que debía ser serio si quería llegar lejos. Empecé a observar todo lo que hacía en la cancha”, recordó el francés.
En total, disputaron juntos 95 encuentros, compartieron casi 5.000 minutos de juego y participaron en 15 goles combinados. Esa sociedad fue breve pero intensa, dejando huellas en ambos. En su discurso en París, Dembélé agradeció especialmente a quienes lo ayudaron en los momentos difíciles, y mencionó a Messi como uno de sus grandes mentores.
“Aprendí mucho de mis errores en el Barcelona. Hoy soy más serio y enfocado gracias a consejos como los de Leo. Este Balón de Oro es la prueba de que la perseverancia tiene recompensa”, afirmó. La gala en París no solo significó el reconocimiento al presente brillante de Dembélé, sino también un reencuentro simbólico con su pasado.
