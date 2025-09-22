El crack que se aburrió: el jugador que debutó con su Selección y se retiró del fútbol
Compartió vestuario con Messi y Guardiola, pero se desencantó de la redonda y colgó los botines con tan solo 28 años. ¿De quién se trata?
Adriá Carmona comenzó su trayectoria futbolística siendo señalado como uno de los grandes talentos que emergían de La Masía, la cantera del Barcelona. Su talento le permitió compartir vestuario con grandes figuras del fútbol mundial, como lo son Lionel Messi, Andrés Iniesta o Pep Guardiola, pero dio un giro radical que sorprendió al mundo del deporte.
A los 28 años, y sin la atracción por la redonda, decidió alejarse del terreno de juego. Hoy continúa vinculado al fútbol, pero desde otro rol, ya que acompaña a jóvenes durante su proceso de crecimiento. Esta drástica decisión marcó un antes y después en el fútbol español.
La carrera de Adrià Carmona
Desde muy joven, mostró un talento descomunal que le permitió ingresar a La Masía, la famosa cantera del elenco culé, donde coincidió con con Messi, Xavi Hernández e Iniesta, entre otras figuras. Además, su gran nivel dentro del terreno de juego llamó la atención de la Selección Española Sub-17, que lo convocó con apenas 15 años recién cumplidos.
En 2008, ganó la Champions League juvenil con el Barcelona, pero de a poco comenzaron a aparecer los obstáculos. La presión y los pocos minutos en el primer equipo lo llevaron a probar suerte en el fútbol italiano, más precisamente en el Milan, aunque no logró consolidarse en un plantel lleno de figuras.
Tras esa experiencia, regresó a España y pasó por varios clubes, entre ellos Real Zaragoza, Girona y Albacete, buscando continuidad. Sin embargo, cerró su etapa profesional en la India, defendiendo los colores del Delhi Dynamos, antes de dejar las canchas para siempre.
Por qué se retiró del fútbol
Carmona decidió dejar el fútbol producto del desgaste físico y emocional que este le generaba. Su paso por la India despertó un gran interés por el coaching emocional, motivo que lo impulso a guiar a futuros atletas profesionales. En la actualidad, ayuda a que jóvenes superen barreras, manejen la presión y disfruten del juego sin obligaciones.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario