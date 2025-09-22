El crack que se aburrió: el jugador que debutó con su Selección y se retiró del fútbol

Tras esa experiencia, regresó a España y pasó por varios clubes, entre ellos Real Zaragoza, Girona y Albacete, buscando continuidad. Sin embargo, cerró su etapa profesional en la India, defendiendo los colores del Delhi Dynamos, antes de dejar las canchas para siempre.

Por qué se retiró del fútbol

Carmona decidió dejar el fútbol producto del desgaste físico y emocional que este le generaba. Su paso por la India despertó un gran interés por el coaching emocional, motivo que lo impulso a guiar a futuros atletas profesionales. En la actualidad, ayuda a que jóvenes superen barreras, manejen la presión y disfruten del juego sin obligaciones.