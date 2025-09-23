El padre de Lamine Yamal estalló tras el Balón de Oro a Dembélé: "Pasó algo muy raro"
Mounir Nasraoui cuestionó el resultado de la gala en París y aseguró que su hijo merecía quedarse con el galardón.
La entrega del Balón de Oro 2025 sigue generando repercusiones, y esta vez la polémica llegó de la mano de Mounir Nasraoui, padre de Lamine Yamal. El joven delantero del Barcelona, de apenas 18 años, terminó en la segunda posición detrás de Ousmane Dembélé, flamante ganador del premio.
Sin embargo, para su entorno más cercano el resultado dejó más dudas que certezas. “Aquí ha pasado algo muy raro”, lanzó Nasraoui en declaraciones al medio español El Chiringuito, cuestionando de manera abierta el veredicto. El padre del crack azulgrana fue categórico al evaluar el fallo: “No diré que fue un robo, pero es el mayor daño moral a un ser humano”.
Luego, agregó que su hijo está varios escalones por encima de todos: “Lamine es el mejor jugador del mundo con mucha diferencia. No lo digo porque sea mi hijo, sino porque realmente no tiene rivales”.
La comparación entre ambos talentos fue inevitable. Para Nasraoui, el jurado no valoró lo suficiente la trascendencia de Yamal dentro de un equipo en reconstrucción, ni su juventud. El cierre de sus declaraciones dejó entrever confianza en que la historia se revertirá en el corto plazo: “El próximo año será el Balón de Oro español”.
La temporada de Lamine Yamal que no alcanzó para el Balón de Oro
La temporada de Yamal había sido espectacular. Con la camiseta del Barcelona anotó 18 goles y dio 25 asistencias, siendo determinante en la conquista de LaLiga, la Copa del Rey y la Supercopa de España. También brilló en la Champions League, donde su equipo alcanzó las semifinales y quedó eliminado frente al Inter de Milán en una serie vibrante.
A nivel de selecciones, su impacto también fue notorio: guió a España hasta la final de la UEFA Nations League, donde cayeron en los penales contra Portugal.
Pese a estos números, Dembélé terminó imponiéndose en la votación. El francés fue decisivo en el PSG con 35 goles y 14 asistencias, contribuyendo a una cosecha histórica de títulos que incluyó la Ligue 1, la Copa y Supercopa de Francia, además de la Champions League y la Supercopa de Europa.
Lo cierto es que la discusión reaviva un debate clásico: ¿qué pesa más en la elección, la estadística individual o los títulos colectivos? Mientras Dembélé celebra en París, Yamal se prepara para seguir escribiendo páginas de gloria con el Barcelona y la Roja. Y aunque la votación ya es historia, las palabras de su padre aseguran que la controversia seguirá dando que hablar.
