El padre de Lamine Yamal estalló tras el Balón de Oro a Dembélé: "Pasó algo muy raro"

La temporada de Lamine Yamal que no alcanzó para el Balón de Oro

La temporada de Yamal había sido espectacular. Con la camiseta del Barcelona anotó 18 goles y dio 25 asistencias, siendo determinante en la conquista de LaLiga, la Copa del Rey y la Supercopa de España. También brilló en la Champions League, donde su equipo alcanzó las semifinales y quedó eliminado frente al Inter de Milán en una serie vibrante.

A nivel de selecciones, su impacto también fue notorio: guió a España hasta la final de la UEFA Nations League, donde cayeron en los penales contra Portugal.

balon de oro

Pese a estos números, Dembélé terminó imponiéndose en la votación. El francés fue decisivo en el PSG con 35 goles y 14 asistencias, contribuyendo a una cosecha histórica de títulos que incluyó la Ligue 1, la Copa y Supercopa de Francia, además de la Champions League y la Supercopa de Europa.

Lo cierto es que la discusión reaviva un debate clásico: ¿qué pesa más en la elección, la estadística individual o los títulos colectivos? Mientras Dembélé celebra en París, Yamal se prepara para seguir escribiendo páginas de gloria con el Barcelona y la Roja. Y aunque la votación ya es historia, las palabras de su padre aseguran que la controversia seguirá dando que hablar.