Fútbol libre por el celular: cómo ver EN VIVO Argentina vs. Costa Rica por un amistoso internacional
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Argentina vs. Costa Rica por un amistoso internacional.
La Selección Argentina recibe a Costa Rica este martes, desde las 20, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, por un amistoso internacional correspondiente a la última fecha FIFA del año. El encuentro, que marcará la segunda presentación del equipo dirigido por Lionel Scaloni en esta ventana internacional, será televisado por TyC Sports y Telefe.
En su última presentación, la "Albiceleste" perdió 2-1 frente a Uruguay, con un gol de Julián Álvarez, en un encuentro en el que Leonardo Balerdi convirtió en contra y Maximiliano Araújo marcó para el conjunto visitante. De esta manera, Argentina acumula 14 victorias y dos derrotas en sus 16 partidos disputados durante 2026.
Por su parte, Costa Rica llega a Córdoba después de perder 2-0 frente a Ecuador en un amistoso disputado en el estadio Olímpico Atahualpa de Quito. El seleccionado centroamericano, conducido por el exfutbolista Bryan Ruiz, había conseguido dos victorias en la Liga de Naciones de la Concacaf: 3-0 a Nicaragua como visitante y 2-0 a Haití.
Formaciones de Argentina vs. Costa Rica por un amistoso internacional
- Argentina: Gerónimo Rulli; Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Nicolás Paz; Giuliano Simeone, Julián Álvarez y Thiago Almada. DT: Lionel Scaloni.
- Costa Rica: Patrick Sequeira; Kenay Myrie, Juan Pablo Vargas, Francisco Calvo, Joseph Mora; Celso Borges, Roan Wilson, Carlos Mora, Josimar Alcócer; Kenyel Michel y Manfred Ugalde. DT: Bryan Ruiz.
Cómo ver en vivo Argentina vs. Costa Rica por un amistoso internacional
La televisación estará a cargo de TyC Sports y Telefe. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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