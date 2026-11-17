Por su parte, Costa Rica llega a Córdoba después de perder 2-0 frente a Ecuador en un amistoso disputado en el estadio Olímpico Atahualpa de Quito. El seleccionado centroamericano, conducido por el exfutbolista Bryan Ruiz, había conseguido dos victorias en la Liga de Naciones de la Concacaf: 3-0 a Nicaragua como visitante y 2-0 a Haití.