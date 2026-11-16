Fútbol libre por el celular: cómo ver EN VIVO Alemania vs. Países Bajos por la Nations League

El seleccionado dirigido por Jürgen Klopp llega a este compromiso después de conseguir una importante victoria frente a Serbia, en condición de visitante. De esta manera, alcanzó las ocho unidades y se ubica en la tercera posición de su zona, por detrás de Países Bajos y Grecia. Para asegurar su clasificación a los cuartos de final, necesita sumar de a tres y esperar que Grecia no consiga una victoria frente a Serbia.