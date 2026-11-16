MinutoUno

Fútbol libre por el celular: cómo ver EN VIVO Alemania vs. Países Bajos por la Nations League

Deportes

Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Alemania vs. Países Bajos por la UEFA Nations League.

Alemania recibe a Países Bajos en Berlín. 

Alemania recibe a Países Bajos en Berlín. 

Alemania y Países Bajos se miden este lunes, desde las 16:45 (hora argentina), en el Olympiastadion de Berlín, por la sexta y última fecha del Grupo A2 de la UEFA Nations League. El encuentro será televisado por ESPN y Disney+ Premium, plataforma de streaming que posee los derechos televisivos de la competencia.

El seleccionado dirigido por Jürgen Klopp llega a este compromiso después de conseguir una importante victoria frente a Serbia, en condición de visitante. De esta manera, alcanzó las ocho unidades y se ubica en la tercera posición de su zona, por detrás de Países Bajos y Grecia. Para asegurar su clasificación a los cuartos de final, necesita sumar de a tres y esperar que Grecia no consiga una victoria frente a Serbia.

Por su parte, el seleccionado comandado por Xavi Hernández viene de superar a Grecia, resultado que le permitió alcanzar los 11 puntos y quedar como único líder del grupo. Además, el seleccionado neerlandés se mantiene invicto en la competencia y buscará cerrar la fase de grupos con una victoria para conservar el primer puesto.

Formaciones de Alemania vs. Países Bajos por la Nations League

  • Alemania: Marc-André ter Stegen; Philipp Treu, Malick Thiaw, Jonathan Tah, Maximilian Mittelstädt; Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic, Florian Wirtz; Derry Scherhant, Brajan Gruda y Kai Havertz. DT: Jürgen Klopp.
  • Países Bajos: Bart Verbruggen; Jurriën Timber, Jan Paul van Hecke, Micky van de Ven, Ian Maatsen; Frenkie de Jong, Joey Veerman, Tijjani Reijnders; Crysencio Summerville, Donyell Malen y Cody Gakpo. DT: Xavi Hernández.

Cómo ver en vivo Alemania vs. Países Bajos

La televisación del encuentro estará a cargo de ESPN y Disney+, plataforma de streaming que posee los derechos para transmitir la Liga de Naciones de la UEFA.

    Temas

    Dejá tu comentario

    Te puede interesar

    Lo que se lee ahora

    Las Más Leídas