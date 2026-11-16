Fútbol libre por el celular: cómo ver EN VIVO Alemania vs. Países Bajos por la Nations League
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Alemania vs. Países Bajos por la UEFA Nations League.
Alemania y Países Bajos se miden este lunes, desde las 16:45 (hora argentina), en el Olympiastadion de Berlín, por la sexta y última fecha del Grupo A2 de la UEFA Nations League. El encuentro será televisado por ESPN y Disney+ Premium, plataforma de streaming que posee los derechos televisivos de la competencia.
El seleccionado dirigido por Jürgen Klopp llega a este compromiso después de conseguir una importante victoria frente a Serbia, en condición de visitante. De esta manera, alcanzó las ocho unidades y se ubica en la tercera posición de su zona, por detrás de Países Bajos y Grecia. Para asegurar su clasificación a los cuartos de final, necesita sumar de a tres y esperar que Grecia no consiga una victoria frente a Serbia.
Por su parte, el seleccionado comandado por Xavi Hernández viene de superar a Grecia, resultado que le permitió alcanzar los 11 puntos y quedar como único líder del grupo. Además, el seleccionado neerlandés se mantiene invicto en la competencia y buscará cerrar la fase de grupos con una victoria para conservar el primer puesto.
Formaciones de Alemania vs. Países Bajos por la Nations League
- Alemania: Marc-André ter Stegen; Philipp Treu, Malick Thiaw, Jonathan Tah, Maximilian Mittelstädt; Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic, Florian Wirtz; Derry Scherhant, Brajan Gruda y Kai Havertz. DT: Jürgen Klopp.
- Países Bajos: Bart Verbruggen; Jurriën Timber, Jan Paul van Hecke, Micky van de Ven, Ian Maatsen; Frenkie de Jong, Joey Veerman, Tijjani Reijnders; Crysencio Summerville, Donyell Malen y Cody Gakpo. DT: Xavi Hernández.
Cómo ver en vivo Alemania vs. Países Bajos
La televisación del encuentro estará a cargo de ESPN y Disney+, plataforma de streaming que posee los derechos para transmitir la Liga de Naciones de la UEFA.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario