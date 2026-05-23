Impactante accidente en el TC2000: espectacular vuelco de Nicolás Palau

Debido a la magnitud de los destrozos en el sector, las autoridades debieron neutralizar la sesión y dieron por terminada la tanda de manera anticipada. Tras confirmar el buen estado de salud de Palau, la categoría oficializó una lógica reprogramación de la jornada: se completará el tiempo restante del primer ensayo a las 14:30 horas, para luego continuar con la agenda oficial y disputar la clasificación del campeonato Luego de lo sucedido, las autoridades de la categoría confirmaron una modificación en el cronograma de la jornada. A las 14:30 se completará el primer entrenamiento con el tiempo restante de actividad en pista. Posteriormente se desarrollará el segundo ensayo y más tarde tendrá lugar la clasificación para la cuarta fecha del campeonato.