Impactante accidente en el TC2000: espectacular vuelco de Nicolás Palau
El piloto mendocino Nicolás Palau protagonizó un brutal accidente durante los entrenamientos del TC2000 en Salta. Afortunadamente resultó ileso.
El TC2000 vivió un momento de máxima tensión este sábado en el autódromo de Salta. El piloto Nicolás Palau sufrió un espectacular vuelco durante el primer entrenamiento, destrozando su auto. A pesar de la impactante violencia del golpe contra el guardarraíl, el joven conductor logró salir ileso por sus propios medios.
Cómo fue el accidente y cómo sigue la fecha del TC2000
El piloto mendocino perdió el control de su veloz Volkswagen Nivus justo en el ingreso a la recta principal del circuito. El vehículo de competición impactó violentamente contra el talud ubicado en la entrada de boxes, se elevó por el aire y terminó volcando por encima del guardarraíl, generando una enorme preocupación en los equipos presentes.
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Debido a la magnitud de los destrozos en el sector, las autoridades debieron neutralizar la sesión y dieron por terminada la tanda de manera anticipada. Tras confirmar el buen estado de salud de Palau, la categoría oficializó una lógica reprogramación de la jornada: se completará el tiempo restante del primer ensayo a las 14:30 horas, para luego continuar con la agenda oficial y disputar la clasificación del campeonato Luego de lo sucedido, las autoridades de la categoría confirmaron una modificación en el cronograma de la jornada. A las 14:30 se completará el primer entrenamiento con el tiempo restante de actividad en pista. Posteriormente se desarrollará el segundo ensayo y más tarde tendrá lugar la clasificación para la cuarta fecha del campeonato.
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