Drástico cambio en el pronóstico para después del fin de semana largo: ¿se vienen las lluvias?

El lunes 25 de mayo se coronará como el período más templado de todo el fin de semana largo y asegurará condiciones óptimas para las celebraciones patrias en espacios públicos. El termómetro marcará una temperatura mínima de 12 grados durante la madrugada y el amanecer.

La máxima térmica alcanzará los 19 grados a mitad de la tarde, lo que representa un incremento de seis grados en comparación con el inicio del frente frío. El ambiente otoñal carecerá de inestabilidad y la probabilidad de lluvia se mantendrá en 0%para todo el AMBA.

El cielo permanecerá parcialmente nublado por capas altas que no bloquearán la radiación solar directa. La dirección predominante del viento será del sector este, aportando una masa de aire estable que evitará el reingreso prematuro de frentes de baja presión.

Las familias que asistan a plazas, desfiles o ferias gastronómicas requerirán abrigo únicamente durante las primeras horas del día. El confort térmico vespertino permitirá el desarrollo total de las actividades programadas sin contingencias meteorológicas.

El martes 26 de mayo el cielo estará despejado durante casi toda la jornada y vientos del suroeste. La temperatura rondará entre los 10 y los 17 grados.

El miércoles y jueves continuará el buen tiempo, sin embargo se espera un poco mas de nubosidad y humedad. La temperatura rondará entre los 9 y los 18 grados.