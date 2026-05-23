Drástico cambio en el pronóstico para después del fin de semana largo: ¿se vienen las lluvias?
El pronóstico extendido anticipa jornadas ideales para disfrutar al aire libre en Buenos Aires.
Tras varios días de temperaturas invernales en gran parte del país, en los próximos días habrá un ascenso gradual tanto en las mínimas como en las máximas para el norte y centro del país y parte de la Patagonia.
Según Meteored, las chances de precipitaciones a mediados de semana sobre el AMBA son nulas y el cielo estaca parcialmente nublado.
Al día de hoy, los pronósticos sugieren que en la segunda mitad de la semana habría un nuevo recambio leve de masa de aire con rotación de vientos al sur, que dejaría alguna ventana temporal con inestabilidad y mucha nube, pero por el momento las lluvias seguirían siendo bastante esquivas sobre la Ciudad de Buenos Aires y los alrededores.
Domingo 24: el día mantendrá la tendencia de estabilidad con un cielo mayormente nublado en las primeras horas, despejándose de forma gradual hacia la tarde. La máxima será de 16 grados y la mínima de 11, con vientos del sector sur y sudoeste que mantendrán la atmósfera fresca pero agradable.
Cómo estará el tiempo la última semana de mayo
El lunes 25 de mayo se coronará como el período más templado de todo el fin de semana largo y asegurará condiciones óptimas para las celebraciones patrias en espacios públicos. El termómetro marcará una temperatura mínima de 12 grados durante la madrugada y el amanecer.
La máxima térmica alcanzará los 19 grados a mitad de la tarde, lo que representa un incremento de seis grados en comparación con el inicio del frente frío. El ambiente otoñal carecerá de inestabilidad y la probabilidad de lluvia se mantendrá en 0%para todo el AMBA.
El cielo permanecerá parcialmente nublado por capas altas que no bloquearán la radiación solar directa. La dirección predominante del viento será del sector este, aportando una masa de aire estable que evitará el reingreso prematuro de frentes de baja presión.
Las familias que asistan a plazas, desfiles o ferias gastronómicas requerirán abrigo únicamente durante las primeras horas del día. El confort térmico vespertino permitirá el desarrollo total de las actividades programadas sin contingencias meteorológicas.
El martes 26 de mayo el cielo estará despejado durante casi toda la jornada y vientos del suroeste. La temperatura rondará entre los 10 y los 17 grados.
El miércoles y jueves continuará el buen tiempo, sin embargo se espera un poco mas de nubosidad y humedad. La temperatura rondará entre los 9 y los 18 grados.
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