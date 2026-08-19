Kevin Lomónaco despierta interés en Boca tras la salida de Barinaga a Racing
El defensor de Independiente es uno de los nombres que aparece en la carpeta de Juan Román Riquelme para reforzar la zaga central: todos los detalles.
Boca comienza a evaluar alternativas para reforzar la defensa de cara al próximo mercado de pases y uno de los nombres que vuelve a aparecer en el radar es el de Kevin Lomónaco. El marcador central de 24 años es seguido de cerca por Juan Román Riquelme y podría convertirse en una de las opciones para el plantel que conduce el Xeneize.
La búsqueda de un defensor central toma mayor relevancia ante la inminente salida de Barinaga, quien continuaría su carrera en Racing. En este contexto, en Boca comenzaron a analizar distintos nombres y Lomónaco aparece como una alternativa que seduce especialmente por sus características y por el interés que ya había generado en el club.
Cuánto pide Independiente por Kevin Lomónaco
La situación de Lomónaco en Independiente no es sencilla. El futbolista tendría intención de buscar una salida y en Avellaneda no descartan una transferencia, aunque pretenden obtener una importante compensación económica. Según informó Diario Olé, Independiente estaría dispuesto a dejar salir al defensor por una cifra cercana a los 6,5 millones de dólares netos. Ese monto representa el principal obstáculo para cualquier negociación, especialmente para Boca, que deberá evaluar si está dispuesto a realizar una inversión de semejante magnitud por un zaguero central.
De todos modos, el precio fijado por el Rojo no necesariamente significa que esa sea la cifra definitiva de una eventual operación. En Boca podrían intentar acercar una propuesta inferior y negociar las condiciones de una transferencia que, por ahora, aparece como una posibilidad a analizar.
Riquelme ya había mostrado interés en Lomónaco
El nombre de Lomónaco no es nuevo para Riquelme. El presidente de Boca ya había mostrado interés por el defensor, que se consolidó como una pieza importante de Independiente y despertó atención por su rendimiento.
Ahora, con la necesidad de sumar alternativas en la última línea, el central vuelve a aparecer entre los jugadores que gustan en el Xeneize. La cuestión económica será determinante: Independiente pretende una cifra elevada, mientras que Boca deberá definir si realiza una oferta y hasta dónde está dispuesto a estirarse.
Por el momento, no existe un acuerdo ni una negociación cerrada. Pero Lomónaco ya figura entre los nombres que Boca tiene en carpeta y podría convertirse en uno de los protagonistas del mercado de pases.
Dejá tu comentario