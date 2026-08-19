Kevin Lomónaco despierta interés en Boca tras la salida de Barinaga a Racing

Ahora, con la necesidad de sumar alternativas en la última línea, el central vuelve a aparecer entre los jugadores que gustan en el Xeneize. La cuestión económica será determinante: Independiente pretende una cifra elevada, mientras que Boca deberá definir si realiza una oferta y hasta dónde está dispuesto a estirarse.

Por el momento, no existe un acuerdo ni una negociación cerrada. Pero Lomónaco ya figura entre los nombres que Boca tiene en carpeta y podría convertirse en uno de los protagonistas del mercado de pases.