Vacaciones trágicas en Jujuy: cayeron por un barranco, una mujer falleció y su hija está con muerte cerebral

Personal policial, del SAME y Bomberos llegaron al lugar y constataron que producto de la brutal caída, la mujer de 58 años se encontraba sin signos vitales. Mientras que los otros cuatro ocupantes de la camioneta tuvieron que ser trasladados al Hospital Pablo Soria para su atención médica.

La familia sufrió un terrible accidente en la familia Cuesta de Lipán. Foto: Clarín.

En las últimas horas, la hija del matrimonio, una mujer de 33 años, fue diagnosticada con muerte cerebral, según fuentes del entorno de la víctima, a las que accedió Clarín.

Tras el siniestro, la fiscalía interviniente ordenó una serie de peritajes para determinar qué provocó la pérdida de control de la camioneta. Los investigadores buscarán establecer si existió una falla mecánica, un error humano, condiciones adversas del camino o cualquier otro factor que pudiera haber influido en el accidente.

Peritos especializados también analizarán el estado del vehículo y reconstruirán la mecánica del hecho para determinar cómo se produjo el despiste que terminó en tragedia.