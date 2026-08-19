Vacaciones trágicas en Jujuy: cayeron por un barranco, una mujer falleció y su hija está con muerte cerebral
Ocurrió en la Cuesta de Lipán, un camino con curvas cerradas y pendientes pronunciadas.
Un viaje de descanso y disfrute en el norte terminó en una tragedia terrible para una familia de Alejandro Korn, que había viajado a pasar sus vacaciones. Habían alquilado una camioneta pero en medio de un viaje en la Cuesta del Lipán, Jujuy. Cayeron más de 80 metros y una mujer de 58 años murió.
El siniestro tuvo lugar a la altura del kilómetro 30 de la Ruta Provincial 52, en sentido sur-norte, un corredor de montaña que conecta la Quebrada de Humahuaca con la Puna jujeña y que es conocido por sus pronunciadas curvas, pendientes y condiciones de conducción exigentes.
Narciso González (60) y Silvia Rosana Amaro (58) eran pareja y decidieron hacer un viaje junto a sus dos hijos, Favio Hernán González (31) y Lorena Paola González (33), quien asistió con su pareja, Augusto Coda (34).
La familia llegó a Salta y pretendía recorrer las dos provincias. Para ello, alquilaron una Toyota SW4. Sin embargo, durante la tarde del domingo, sufrieron un terrible accidente en el kilómetro 30 de la Ruta Nacional 52.
En una de las curvas del camino de montaña, el conductor perdió el control, el vehículo desbarrancó y cayó más de 80 metros.
Personal policial, del SAME y Bomberos llegaron al lugar y constataron que producto de la brutal caída, la mujer de 58 años se encontraba sin signos vitales. Mientras que los otros cuatro ocupantes de la camioneta tuvieron que ser trasladados al Hospital Pablo Soria para su atención médica.
En las últimas horas, la hija del matrimonio, una mujer de 33 años, fue diagnosticada con muerte cerebral, según fuentes del entorno de la víctima, a las que accedió Clarín.
Tras el siniestro, la fiscalía interviniente ordenó una serie de peritajes para determinar qué provocó la pérdida de control de la camioneta. Los investigadores buscarán establecer si existió una falla mecánica, un error humano, condiciones adversas del camino o cualquier otro factor que pudiera haber influido en el accidente.
Peritos especializados también analizarán el estado del vehículo y reconstruirán la mecánica del hecho para determinar cómo se produjo el despiste que terminó en tragedia.
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