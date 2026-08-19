Uruguay: murió Florencia, la hija de Lucas Sugo, a los 23 años

Por esa razón, a fines de 2025 viajó junto a sus padres a Boston, Estados Unidos, para incorporarse a un ensayo clínico que estudiaba una medicación dirigida contra esa alteración genética.

Durante los meses siguientes, tanto Florencia como Lucas Sugo compartieron algunas novedades sobre el tratamiento y mantuvieron un mensaje de esperanza. En enero de este año, el cantante había contado que su hija continuaba fuerte y que el proceso médico seguía adelante.

Sin embargo, en las últimas semanas el estado de salud de la joven se había agravado. A comienzos de agosto, Lucas reconoció que la enfermedad había avanzado y describió el momento que atravesaba junto a su familia como uno de los más difíciles de su vida.

El pedido de Lucas Sugo antes de la muerte de su hija

En los últimos días, el cantante había utilizado sus redes sociales para pedir oraciones por Florencia. Una de sus publicaciones mostraba a una persona rezando junto a la frase: “Pon tu mano, padre amado”, mensaje que generó numerosas muestras de apoyo de sus seguidores.

La situación también llevó a Lucas Sugo a modificar su agenda profesional. El artista había suspendido y reprogramado tres presentaciones que tenía previstas para este fin de semana en Argentina, en las localidades de Las Breñas y Charata, en Chaco, y Las Toscas, en Santa Fe. Su última presentación había sido el 16 de agosto en Junín. Luego regresó a Rivera para acompañar a su hija y a su familia durante sus últimos días.