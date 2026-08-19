Uruguay: murió Florencia, la hija de Lucas Sugo, a los 23 años
La joven había sido diagnosticada en 2025 y atravesó distintos tratamientos en Uruguay, Brasil y Estados Unidos.
Florencia Victoria Sugo Da Rosa, la hija mayor del cantante uruguayo Lucas Sugo, murió este miércoles 19 de agosto a los 23 años, luego de atravesar durante más de un año una enfermedad oncológica. La joven había recibido tratamientos en Uruguay y Brasil y, en los últimos meses, había viajado a Estados Unidos para participar de un ensayo clínico.
La noticia fue confirmada por el entorno del artista, que pidió respeto para la familia en este momento de profundo dolor. El fallecimiento ocurrió en Rivera, Uruguay, donde se realizará el velatorio.
Florencia era la hija mayor de Lucas Sugo y había sido diagnosticada con cáncer a comienzos de 2025. La joven, que estudiaba Medicina, había contado públicamente parte de su proceso y explicó que padecía un carcinoma de sitio primario desconocido, una enfermedad en la que no se logra determinar con certeza dónde se originó el tumor. En su caso, los médicos consideraban al pulmón como el posible sitio de origen debido a que allí se encontraba la mayor masa tumoral.
El tratamiento que realizó la hija de Lucas Sugo
Durante el proceso, Florencia recibió atención médica en Uruguay y luego en Brasil, donde fue atendida por especialistas del Hospital Sirio-Libanés de San Pablo.
La enfermedad presentaba además una mutación genética denominada KRAS G12D, que fue determinante para la búsqueda de nuevas alternativas terapéuticas. Al no existir medicamentos aprobados específicamente para esa mutación, sus médicos evaluaron la posibilidad de que pudiera acceder a un tratamiento experimental.
Por esa razón, a fines de 2025 viajó junto a sus padres a Boston, Estados Unidos, para incorporarse a un ensayo clínico que estudiaba una medicación dirigida contra esa alteración genética.
Durante los meses siguientes, tanto Florencia como Lucas Sugo compartieron algunas novedades sobre el tratamiento y mantuvieron un mensaje de esperanza. En enero de este año, el cantante había contado que su hija continuaba fuerte y que el proceso médico seguía adelante.
Sin embargo, en las últimas semanas el estado de salud de la joven se había agravado. A comienzos de agosto, Lucas reconoció que la enfermedad había avanzado y describió el momento que atravesaba junto a su familia como uno de los más difíciles de su vida.
El pedido de Lucas Sugo antes de la muerte de su hija
En los últimos días, el cantante había utilizado sus redes sociales para pedir oraciones por Florencia. Una de sus publicaciones mostraba a una persona rezando junto a la frase: “Pon tu mano, padre amado”, mensaje que generó numerosas muestras de apoyo de sus seguidores.
La situación también llevó a Lucas Sugo a modificar su agenda profesional. El artista había suspendido y reprogramado tres presentaciones que tenía previstas para este fin de semana en Argentina, en las localidades de Las Breñas y Charata, en Chaco, y Las Toscas, en Santa Fe. Su última presentación había sido el 16 de agosto en Junín. Luego regresó a Rivera para acompañar a su hija y a su familia durante sus últimos días.
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