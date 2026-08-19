Usaban identidades de personas vulnerables para lavar dinero de casino clandestino: hay tres detenidos

Encontraron dólares estadounidenses y monedas de varios países

También se detectaron operaciones financieras presentadas como supuestos arbitrajes y movimientos vinculados con criptoactivos. El objetivo, de acuerdo con los investigadores, era aumentar la distancia entre los fondos y su verdadero origen.

Dentro de ese circuito, los efectivos de la PFA lograron establecer que una parte del dinero provenía de un casino online que funcionaba de manera clandestina.

La investigación permitió identificar a tres personas señaladas como integrantes de la banda: dos hombres y una mujer. De acuerdo con lo probado por los investigadores, la mujer habría tenido a su cargo la captación de las víctimas. Los dos hombres, en tanto, se habrían dedicado tanto de la apertura y administración de las cuentas abiertas como así también en los manejos financieros.

Según fuentes policiales, las operaciones realizadas por la organización habrían alcanzado los 27 mil millones de pesos en pocos meses.

Nueve allanamientos en Buenos Aires y Córdoba

En uno de los domicilios se encontró un auto de alta gama

Con el avance de la investigación, los agentes identificaron nueve domicilios que tendrían relación con los sospechosos y con las maniobras investigadas.

El Juzgado de Garantías N°6 del Departamento Judicial de La Plata, a cargo del juez Agustín Carlos Crispo, ordenó los allanamientos en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires y Córdoba.

Así se llevaban detenido a uno de los sospechosos

Los procedimientos se realizaron en un domicilio de la calle 49, en La Plata; otro sobre la calle General Acha, en Quilmes; otro en Francia y Misiones, en la localidad de La Falda, provincia de Córdoba; y los restantes en las calles Bélgica, Diagonal Pueyrredón, Aristóbulo del Valle, Avenida Constitución, José Peralta Ramos y Dorrego, en la ciudad de Mar del Plata.

El operativo fue llevado adelante de manera conjunta con personal de la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales (DUOIE) Mar del Plata.

Qué encontraron durante los operativos

Dos notebooks y varios dispositivos encontrados en los allanamientos

Durante los allanamientos fueron detenidos los tres sospechosos y se secuestró una importante cantidad de elementos.

Entre los objetos incautados había una pistola calibre 9 milímetros, 17 teléfonos celulares, un automóvil de alta gama, cuatro notebooks, seis CPU, tres pendrives, seis posnet, dos DVR, dos discos rígidos y otros dos dispositivos de almacenamiento extraíbles.

Había pendrives, posnet, discos rígidos y otros dos dispositivos de almacenamiento

También se secuestraron 2.787.440 pesos argentinos, 3.300 dólares estadounidenses, 3.490 pesos uruguayos y 50 dólares de Hong Kong.

En cuanto a la pistola encontrada durante los procedimientos, la fiscalía dispuso iniciar un sumario por el delito de “Tenencia ilegal de arma de guerra”.

Buscan a más integrantes de la banda criminal

Los tres detenidos, todos argentinos y mayores de edad, quedaron a disposición de la Justicia y fueron vinculados a una causa por “Asociación ilícita”.

Mientras avanza el proceso, los investigadores de la Policía Federal continúan trabajando para determinar cómo estaba organizada la estructura jerárquica de la banda y quiénes ocupaban los niveles superiores. El objetivo de la pesquisa es identificar a las personas que podrían haber dirigido, financiado u obtenido beneficios de las maniobras.