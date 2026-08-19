Boca libera dos lugares: Barinaga se va a Racing y Weigandt marcharía a Liga de Quito

Barinaga había llegado a Boca a mediados de 2024, cuando el equipo todavía era conducido por Diego Martínez. La dirigencia xeneize apostó por el defensor que se había destacado en Belgrano y desembolsó 3 millones de dólares por la totalidad de su pase.

Desde su llegada al club, el lateral disputó 42 partidos y aportó tres asistencias. Sin embargo, no consiguió transformarse en una pieza indiscutida y, con la nueva planificación del cuerpo técnico, perdió terreno en la consideración. Su salida aparece como una posibilidad importante para recuperar protagonismo. En la Academia tendrá la posibilidad de competir por un lugar en el lateral derecho y sumar la continuidad que no logró consolidar en Boca.

Marcelo Weigandt también dejará Boca

El otro defensor que prepara su salida es Weigandt. El lateral de 26 años, surgido de las divisiones inferiores de Boca, continuará su carrera en el fútbol ecuatoriano y todo indica que se incorporará a Liga de Quito, equipo dirigido por Gustavo Álvarez.

El acuerdo se realizaría bajo la modalidad de préstamo por una temporada. A diferencia de la operación de Barinaga, en este caso también se estableció una condición para que pueda activarse la opción de compra: el jugador deberá alcanzar un determinado porcentaje de partidos disputados durante su estadía en Ecuador.

Weigandt regresó a Boca después de su experiencia en la MLS, pero no logró hacerse un lugar dentro de la consideración del cuerpo técnico. Desde su vuelta, disputó 16 encuentros y no consiguió convertir goles. Su último período estuvo marcado por la falta de continuidad y por una competencia interna que terminó dejándolo relegado. Ahora tendrá la posibilidad de iniciar una nueva etapa en una liga diferente y bajo las órdenes de Álvarez.