Boca libera dos lugares: Barinaga se va a Racing y Weigandt marcharía a Liga de Quito
El Xeneize continúa rearmando su plantel durante el mercado de pases y dos defensores que no estaban en los planes de Rodolfo Arruabarrena dejarán el club en busca de continuidad.
Boca continúa con movimientos en el mercado de pases y, mientras trabaja en la llegada de nuevos jugadores, también comenzó a definir algunas salidas. En las últimas horas avanzaron las negociaciones para que Juan Barinaga y Marcelo Weigandt abandonen el plantel profesional y continúen sus carreras en otros clubes.
El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena todavía tiene tiempo para realizar modificaciones en su plantel, ya que el mercado de pases del fútbol argentino permanecerá abierto hasta el 2 de septiembre. En ese contexto, la dirigencia trabaja en una reestructuración que contempla tanto incorporaciones como la salida de futbolistas que no tendrán demasiado protagonismo durante el segundo semestre.
Las dos operaciones tienen destinos diferentes. Barinaga se convertirá en refuerzo de Racing, mientras que Weigandt continuará su carrera en Ecuador, donde se sumará a Liga de Quito. En ambos casos, la intención de los futbolistas es encontrar los minutos que no tendrían garantizados en el Xeneize.
Con el mercado abierto hasta el 2 de septiembre, el club de la Ribera todavía puede protagonizar más movimientos. La prioridad será equilibrar el plantel, darle herramientas al cuerpo técnico y preparar al equipo para una segunda mitad de temporada cargada de partidos. Barinaga y Weigandt, por lo pronto, ya tienen encaminadas sus nuevas aventuras lejos de La Ribera.
Juan Barinaga será nuevo jugador de Racing
El primer movimiento confirmado es el de Barinaga. El lateral derecho de 25 años tiene todo encaminado para convertirse en nuevo futbolista de Racing y se marchará a préstamo por una temporada. El acuerdo contempla que la cesión sea sin cargo y con una opción de compra para la Academia. La operación quedará definitivamente encaminada una vez que Racing concrete la salida de Gastón Martirena, movimiento que abrirá espacio en el plantel dirigido por el conjunto de Avellaneda.
Barinaga había llegado a Boca a mediados de 2024, cuando el equipo todavía era conducido por Diego Martínez. La dirigencia xeneize apostó por el defensor que se había destacado en Belgrano y desembolsó 3 millones de dólares por la totalidad de su pase.
Desde su llegada al club, el lateral disputó 42 partidos y aportó tres asistencias. Sin embargo, no consiguió transformarse en una pieza indiscutida y, con la nueva planificación del cuerpo técnico, perdió terreno en la consideración. Su salida aparece como una posibilidad importante para recuperar protagonismo. En la Academia tendrá la posibilidad de competir por un lugar en el lateral derecho y sumar la continuidad que no logró consolidar en Boca.
Marcelo Weigandt también dejará Boca
El otro defensor que prepara su salida es Weigandt. El lateral de 26 años, surgido de las divisiones inferiores de Boca, continuará su carrera en el fútbol ecuatoriano y todo indica que se incorporará a Liga de Quito, equipo dirigido por Gustavo Álvarez.
El acuerdo se realizaría bajo la modalidad de préstamo por una temporada. A diferencia de la operación de Barinaga, en este caso también se estableció una condición para que pueda activarse la opción de compra: el jugador deberá alcanzar un determinado porcentaje de partidos disputados durante su estadía en Ecuador.
Weigandt regresó a Boca después de su experiencia en la MLS, pero no logró hacerse un lugar dentro de la consideración del cuerpo técnico. Desde su vuelta, disputó 16 encuentros y no consiguió convertir goles. Su último período estuvo marcado por la falta de continuidad y por una competencia interna que terminó dejándolo relegado. Ahora tendrá la posibilidad de iniciar una nueva etapa en una liga diferente y bajo las órdenes de Álvarez.
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