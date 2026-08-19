ANSES y los ajustes en el cronograma de pagos: reordenamiento de fechas tras el feriado de agosto 2026

25 de agosto: DNI terminados en 0 y 1.

DNI terminados en 0 y 1. 26 de agosto: DNI terminados en 2 y 3.

DNI terminados en 2 y 3. 27 de agosto: DNI terminados en 4 y 5.

DNI terminados en 4 y 5. 28 de agosto: DNI terminados en 6 y 7.

DNI terminados en 6 y 7. 31 de agosto: DNI terminados en 8 y 9.

Cuánto cobran los jubilados en agosto con el aumento y el bono

La jubilación mínima asciende a $419.775,93 tras el incremento del 1,89% por movilidad. A ese monto se suma el bono extraordinario de hasta $70.000, por lo que quienes perciben el haber mínimo recibirán un total de $489.775,93.

El bono completo está destinado a quienes cobran hasta un haber mínimo. En cambio, los beneficiarios cuyos ingresos previsionales superan ese valor, pero no alcanzan los $489.775,93, recibirán un refuerzo proporcional equivalente a la diferencia necesaria para llegar a ese tope. Quienes perciban un haber superior a ese límite no accederán al adicional.