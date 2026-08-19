ANSES y los ajustes en el cronograma de pagos: reordenamiento de fechas tras el feriado de agosto 2026
El organismo planea abonar estos beneficios durante el octavo mes del año. Conocé todos los detalles en la nota.
Los jubilados y pensionados que cobran a través de ANSES tendrán en agosto de 2026 una actualización en sus haberes. El incremento surge de la fórmula de movilidad previsional, que ajusta los pagos de manera mensual de acuerdo con la inflación.
Con la aplicación del aumento del 1,89%, los montos que abonará ANSES volverán a modificarse. Además, los jubilados y pensionados que perciban los ingresos más bajos recibirán un bono extraordinario de $70.000, un refuerzo que elevará el total a cobrar durante agosto. A continuación, conocé cuáles serán los nuevos haberes y quiénes cumplirán con los requisitos para acceder a este beneficio.
Cómo queda el calendario de pagos de las jubilaciones mínimas
El cronograma para quienes cobran jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo queda de la siguiente manera:
- Lunes 10 de agosto: DNI terminados en 0
- Martes 11 de agosto: DNI terminados en 1
- Miércoles 12 de agosto: DNI terminados en 2
- Jueves 13 de agosto: DNI terminados en 3
- Viernes 14 de agosto: DNI terminados en 4
- Lunes 17 de agosto: sin pagos por el feriado nacional
- Martes 18 de agosto: DNI terminados en 5
- Miércoles 19 de agosto: DNI terminados en 6
- Jueves 20 de agosto: DNI terminados en 7
- Viernes 21 de agosto: DNI terminados en 8
- Lunes 24 de agosto: DNI terminados en 9
Desde ANSES recuerdan que no es necesario concurrir el mismo día del depósito, ya que los haberes permanecen acreditados en la cuenta bancaria del beneficiario y pueden retirarse posteriormente sin perder el derecho al cobro.
Cuándo cobran quienes superan el haber mínimo
El calendario se desarrollará entre el 25 y el 31 de agosto, también de acuerdo con la terminación del DNI:
- 25 de agosto: DNI terminados en 0 y 1.
- 26 de agosto: DNI terminados en 2 y 3.
- 27 de agosto: DNI terminados en 4 y 5.
- 28 de agosto: DNI terminados en 6 y 7.
- 31 de agosto: DNI terminados en 8 y 9.
Cuánto cobran los jubilados en agosto con el aumento y el bono
La jubilación mínima asciende a $419.775,93 tras el incremento del 1,89% por movilidad. A ese monto se suma el bono extraordinario de hasta $70.000, por lo que quienes perciben el haber mínimo recibirán un total de $489.775,93.
El bono completo está destinado a quienes cobran hasta un haber mínimo. En cambio, los beneficiarios cuyos ingresos previsionales superan ese valor, pero no alcanzan los $489.775,93, recibirán un refuerzo proporcional equivalente a la diferencia necesaria para llegar a ese tope. Quienes perciban un haber superior a ese límite no accederán al adicional.
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