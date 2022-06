Cómo es cortarle el pelo a L-Gante: lo cuenta Facundo Guas, el barbero de los famosos

pelo.mp4

“A L-Gante le fui a cortar al parque industrial de Florencio Varela cuando estaba grabando el videoclip y me sorprendió su sencillez porque apenas llegué, me recibió su seguridad, me tomó los datos pero Elian me vino a buscar hasta la puerta… Un gesto que habla de la clase de persona que es. Durante el corte hablamos un poco de todo, me contó que él también cortaba el pelo y lógicamente yo lo felicité por todo lo que ha logrado en tan poco tiempo. Una persona muy sencilla y cálida”, relata Facundo, quien agrega que el máximo referente de la cumbia 420 le pidió el corte que hoy está de moda y que le solicitan “el 85% de los clientes” que van a la barbería.

“El corte se llama Fade y va variando en números, tonos y colores, de más pelado a más largo, degradado. Es el corte que Elian se hace siempre, pero hay que retocarlo cada semana”, precisa.

“Trabajar en la imagen de los artistas está buenísimo, porque son trabajos que ven muchas personas, ya sea por una historia o un videoclip. Es una muy buena manera de darse a conocer, y que personas de todas partes puedan ver la calidad de tu trabajo”, asegura.

Guas se siente orgulloso de haber arrancado con algo temporal y ahora haberse transformado en una vocación, en un trabajo que ama hacer y sueña ir expandiendo. Para eso se capacitó con profesionales argentinos e incluso de otras partes de Latinoamérica, como Uruguay, Colombia y Perú “para estar al tanto de las últimas tendencias, algo que suele ir cambiando bastante”.

Guas, sin embargo, no quiere quedarse solo con ser el "barbero de artistas" y va por más. Por eso proyecta tener su propia cadena de peluquerías y academias. “Es mi sueño, poder enseñarle este oficio a todo el mundo”, agrega. Además cuenta que le encantaría viajar y tener una experiencia en otros países, sobre todo en Estados Unidos, “para tener la experiencia y saber qué se siente trabajar para gente de otra cultura y gustos”. Otra linda historia de crecimiento y superación, de buscar y encontrar un oficio y una pasión en la vida.