Vuelven las lluvias a Buenos Aires: qué día y a qué hora se largan las tormentas en el AMBA

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Desde el jueves 4 de junio, se espera que la inestabilidad vaya creciendo. Del mismo modo, el viernes hay probabilidades de tormenta eléctrica.

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En tanto, los peores días serán el sábado 6, domingo 7 y lunes 8, donde se concentrará el mayor caudal de agua. Al menos en lo que respecta al domingo, se espera que todo el día haya lluvias, opacando por completo el fin de semana y significando la continuidad de tormentas que tendrán su feroz inicio en la noche del sábado.

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Recomendaciones del SMN por las lluvias en el AMBA

Seguí las instrucciones de las autoridades locales. La calma es fundamental en estas situaciones.

Salí solo si es necesario.

Permanecé en construcciones cerradas como casas, escuelas, edificios públicos.

Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

Cerrá y aléjate de puertas y ventanas.

Alejate de zonas inundables y no ingreses en calles anegadas.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser volados por el viento.

Prepará un kit de emergencia con agua potable, alimentos, botiquín de primeros auxilios, radio a pilas y linterna. Cargá los celulares con anticipación.

Agendá los números locales de Protección Civil, Bomberos y Policía.