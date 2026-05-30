Vuelven las lluvias a Buenos Aires: qué día y a qué hora se largan las tormentas en el AMBA
El sitio Meteored prevé un frente de lluvias para la próxima semana, con todos los detalles meteorológicos a tener en cuenta. Enterate acá.
Tras varios días fríos y secos, se termina la tregua en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA): las lluvias están por volver a la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano. De hecho, fue el sitio Meteored que confirmó un frente de precipitaciones para los próximos días, por lo que se prevé una semana inestable para porteños y bonaerenses.
Cuándo regresan las lluvias al AMBA
De acuerdo a la información proporcionada por el sitio mencionada, este próximo lunes se esperan lluvias, aunque con baja probabilidad. Las mismas se esperan para la mañana, entre las 8 y las 11. No obstante, este será sólo el comienzo de una semana inestable que tendrá una seguidilla de cinco días con precipitaciones.
Desde el jueves 4 de junio, se espera que la inestabilidad vaya creciendo. Del mismo modo, el viernes hay probabilidades de tormenta eléctrica.
En tanto, los peores días serán el sábado 6, domingo 7 y lunes 8, donde se concentrará el mayor caudal de agua. Al menos en lo que respecta al domingo, se espera que todo el día haya lluvias, opacando por completo el fin de semana y significando la continuidad de tormentas que tendrán su feroz inicio en la noche del sábado.
Recomendaciones del SMN por las lluvias en el AMBA
- Seguí las instrucciones de las autoridades locales. La calma es fundamental en estas situaciones.
- Salí solo si es necesario.
- Permanecé en construcciones cerradas como casas, escuelas, edificios públicos.
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
- Cerrá y aléjate de puertas y ventanas.
- Alejate de zonas inundables y no ingreses en calles anegadas.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser volados por el viento.
- Prepará un kit de emergencia con agua potable, alimentos, botiquín de primeros auxilios, radio a pilas y linterna. Cargá los celulares con anticipación.
- Agendá los números locales de Protección Civil, Bomberos y Policía.
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