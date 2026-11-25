Administración pública, Justicia y Banco Provincia: será jornada no laborable obligatoria para los empleados de la administración pública municipal y bonaerense, dependencias judiciales alcanzadas y sucursales del Banco de la Provincia de Buenos Aires en el partido, por lo que no asistirán a sus puestos de trabajo.

Sector privado (comercio, industria y servicios): regirá como feriado de carácter optativo, dejando a criterio de cada empleador del ámbito comercial, industrial y demás prestadores privados la apertura o suspensión de actividades durante el lunes 30.

El motivo histórico detrás del descanso extendido en San Andrés de Giles

La conmemoración del 30 de noviembre constituye una de las fechas más significativas del calendario cívico y religioso de San Andrés de Giles, ya que reúne tanto el 220.º aniversario de la fundación del partido como las fiestas patronales dedicadas a San Andrés Apóstol. Con la declaración del asueto administrativo y el feriado optativo, las autoridades buscan facilitar la participación activa de los vecinos, familias e instituciones locales en los actos protocolares y celebraciones comunitarias programadas para cerrar noviembre.