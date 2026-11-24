Feriados nacionales en el cierre del año: cuándo caen los próximos fines de semana largos
Después de los feriados vinculados a la visita del papa León XIV, el calendario todavía reserva nuevas jornadas de descanso durante noviembre y diciembre.
El calendario de feriados nacionales 2026 en Argentina todavía reserva varias jornadas de descanso para noviembre y diciembre, antes de la llegada de 2027. Entre las fechas más importantes se encuentran el Día de la Soberanía Nacional, el Día de la Inmaculada Concepción de María y Navidad, que permitirán organizar nuevos períodos de descanso.
Además, diciembre contará con un día no laborable con fines turísticos que, combinado con el feriado del martes 8, dará lugar a uno de los últimos fines de semana largos del año. Estas fechas representan una oportunidad para planificar viajes, escapadas y actividades durante las últimas semanas de 2026.
Los fines de semana largos restantes del año
El próximo fin de semana largo llegará en noviembre con el traslado del Día de la Soberanía Nacional, que originalmente se conmemora el viernes 20 y pasará al lunes 23.
De esta manera, los trabajadores podrán disfrutar de tres jornadas consecutivas de descanso, desde el sábado 21 hasta el lunes 23 de noviembre. Será una oportunidad para organizar viajes cortos y actividades antes de las fiestas de fin de año.
En diciembre habrá dos nuevas posibilidades para extender el descanso. La primera estará vinculada con el Día de la Inmaculada Concepción de María, mientras que la segunda llegará con la celebración de Navidad. El calendario quedará organizado de la siguiente manera:
- Del sábado 5 al martes 8 de diciembre: habrá una oportunidad de descanso de cuatro días consecutivos para quienes no trabajen el lunes 7. Esa jornada fue establecida como día no laborable con fines turísticos, mientras que el martes 8 será feriado nacional inamovible por el Día de la Inmaculada Concepción de María. La combinación permitirá organizar una escapada o aprovechar varios días libres sin necesidad de tomarse toda una semana de vacaciones.
- Del viernes 25 al domingo 27 de diciembre: se formará un fin de semana largo de tres días por Navidad. Como la celebración caerá un viernes, los trabajadores podrán contar con el sábado 26 y el domingo 27 para descansar, viajar o compartir actividades con familiares y amigos.
Así, noviembre y diciembre concentrarán los últimos períodos de descanso extendido del calendario de feriados 2026. Sin embargo, hay una diferencia importante: el lunes 7 de diciembre es un día no laborable y no un feriado nacional, por lo que el empleador puede decidir si otorga o no la jornada libre.
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