El calendario de feriados nacionales 2026 en Argentina todavía reserva varias jornadas de descanso para noviembre y diciembre, antes de la llegada de 2027. Entre las fechas más importantes se encuentran el Día de la Soberanía Nacional, el Día de la Inmaculada Concepción de María y Navidad, que permitirán organizar nuevos períodos de descanso.