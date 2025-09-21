Las reacciones de las famosas por el video de los playeros desapareciendo a una mujer
Varias referentes alertaron sobre un video con contenido ofensivo y cuestionaron la insensibilidad en su difusión. Los detalles en la nota.
Una sucursal de la empresa petrolera Shell de Entre Ríos subió a sus redes sociales un video supuestamente humorístico en el que dos empleados desaparecen a una mujer tras meterla en una bolsa de consorcio negra y arrojarla en una camioneta.
Horas después, la agencia de marketing autora del mismo salió públicamente a hacerse responsable total de la idea, producción y publicación del material que disparó una ola de críticas en redes sociales.
Algunas dirigentes del ámbito político, social y cultural se manifestaron en contra de una reciente publicidad compartida en redes sociales, calificada por muchos como misógina y ofensiva. Los mensajes coinciden en subrayar la importancia de reflexionar sobre los contenidos que se difunden y los posibles daños que generan al normalizar la violencia de género.
Malena Galmarini, expresidenta de AYSA, fue de las primeras en expresarse. A través de su cuenta de X, definió el video como “increíble” y denunció que muestra de manera explícita “cómo ‘deshacerse’ de una mujer que incomoda”. Galmarini vinculó la crueldad del material con un problema social más amplio y señaló: “¿Imaginan si fuera al revés la secuencia? No, porque literalmente no sienten ese miedo permanente, no creen que les pueda pasar, no es parte del menú cotidiano de sus vidas. Pero claro, la ‘palabra no se le niega a nadie’. La crueldad es contagiosa”.
Además, pidió que contenidos de este tipo sean considerados como apología del delito y destacó la urgencia de incorporar la perspectiva de género en la comunicación en todos los ámbitos, cerrando su mensaje con una crítica a la empresa involucrada y una referencia irónica al precio del combustible.
Por otro lado, Myriam Bregman, diputada nacional y activista feminista, calificó la publicidad como “una aberración” y “un ataque misógino espantoso que debemos repudiar con toda fuerza”. Asimismo, recordó que Shell enfrenta actualmente varios juicios por discriminación laboral, sugiriendo un patrón preocupante en las acciones de la empresa: “En este mismo momento tenemos varios juicios contra la empresa Shell por discriminación, se ve que sientan jurisprudencia para sus estaciones de servicio”.
Finalmente, la escritora, comediante y activista feminista Malena Pichot también se sumó a las críticas, destacando el evidente error comunicacional detrás del video. Con su característico tono irónico, expresó :“El problema del chiste de la Shell es que se ponen a escribir y no están acostumbrados. No te digo que tenés que cursar semiología para hacer un chiste, pero bueno, ‘mujer en bolsa de basura’ propone una semiótica compleja”.
Y cerró con una petición sarcástica dirigida a las empresas: “Yo te pido que quienes manejan las redes de esas estaciones de servicio no sean mujeres. Es lo único que te pido. Canción de curb para cerrar".
Las Más Leídas
Dejá tu comentario