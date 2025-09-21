Las reacciones de las famosas por el video de los playeros desapareciendo a una mujer

image

Por otro lado, Myriam Bregman, diputada nacional y activista feminista, calificó la publicidad como “una aberración” y “un ataque misógino espantoso que debemos repudiar con toda fuerza”. Asimismo, recordó que Shell enfrenta actualmente varios juicios por discriminación laboral, sugiriendo un patrón preocupante en las acciones de la empresa: “En este mismo momento tenemos varios juicios contra la empresa Shell por discriminación, se ve que sientan jurisprudencia para sus estaciones de servicio”.

Finalmente, la escritora, comediante y activista feminista Malena Pichot también se sumó a las críticas, destacando el evidente error comunicacional detrás del video. Con su característico tono irónico, expresó :“El problema del chiste de la Shell es que se ponen a escribir y no están acostumbrados. No te digo que tenés que cursar semiología para hacer un chiste, pero bueno, ‘mujer en bolsa de basura’ propone una semiótica compleja”.

Y cerró con una petición sarcástica dirigida a las empresas: “Yo te pido que quienes manejan las redes de esas estaciones de servicio no sean mujeres. Es lo único que te pido. Canción de curb para cerrar".

