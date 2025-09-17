El reclamo de Malena Pichot a Pedro Rosemblat: qué pregunta debió hacerle a Gustavo Cordera

"De hecho, una que me molesto en Twitter fue: '¿Por qué lo cuestionan a Pedro y no a Pergolini?'. Pero chicos... ¿Cómo vamos a cuestionar a Pergolini si él seguramente, a los 30 años, estaba de la mano con Cordera jugando a la rayuela? ¡La gente no espera nada de Pergolini!", deslizó con sarcasmo.

En este sentido, Malena remarcó, a modo de pregunta: "¿Cómo va a ser raro que se lo cuestione (a Rosemblat)? Era lo más cantado del mundo que se le cuestione esto. Si el público de Gelatina es muy parecido al nuestro. Esta lleno de feministas ese espacio", enfatizó.

"Creo que simplemente es eso, una desilusión... ¿Cómo no te vas a desilusionar? A mi no me parece tan raro que haya pasado eso, y tampoco me extraña que las mujeres hayan creído que él no era capaz de hacerlo", comentó.

Acto seguido, Malena hizo referencia a los que criticaron a aquellos que cuestionaron la presencia de Cordera en medios de comunicación: "Lo que están pidiendo es impunidad total. Que, en teoría, es: 'Déjenlo que diga cualquier cosa y nadie diga nada'".

"¿Por qué están pidiendo impunidad total? Lo que piden es que nos quedemos calladas... ¿Y por qué nos vamos a quedar calladas ante semejante situación cuando sentó a su programa a un tipo que dijo: 'a las mujeres hay que violarlas'?", resaltó, molesta.

Siguiendo con su descargo, la actriz criticó a Pedro por haber evitado hablar de los repudiables dichos con el ex Bersuit. "Esto no solo va para él sino para todos... ¿Por qué nadie le hizo la pregunta que todos queremos hacerle? La pregunta es: 'Si decís que algunas mujeres merecen ser violadas para tener sexo, ¿Esto lo decís porque violaste a alguna?'", dijo.

"'¿De dónde viene el análisis de que hay mujeres que necesitan eso? ¿Por qué lo hiciste? ¿Cómo lo sabes?' ¿Por qué esa pregunta no se la hace nadie?", planteó la actriz, contundente.