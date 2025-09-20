Fuerte repudio en las redes al video en el que se ve a unos playeros simulando la desaparición de una mujer
Fue publicado en el perfil de Instagram de una estación de servicio Shell de la provincia de Entre Ríos. Si bien no se trata de una publicación oficial de la empresa, sí lo fue de la sucursal y generó polémica y rechazo.
Una sucursal de la empresa petrolera Shell de Entre Ríos subió a sus redes sociales un video supuestamente humorístico en el que dos empleados desaparecen a una mujer tras meterla en una bolsa de consorcio negra y arrojarla en una camioneta.
El video fue publicado en el perfil de Instagram de una estación Shell de la localidad de Crespo, una ciudad de 24 mil habitantes ubicada en el oeste provincial.
La cuenta de Instragram, que tenía 4 mil seguidores, compartía videos donde habitualmente sus empleados actuaban, hacían chistes y videos virales. Esta vez cometieron un error grosero de contenido y la reacción social fue inmediata. Recibieron tantas críticas que sus creadores eliminaron la cuenta de la estación de servicio.
En las imágenes se puede ver a dos empleados molestos con una joven que se acerca caminando desde lejos, a quien describen como “infumable”. En un momento, uno de los playeros dice: “Otra vez la piba esta, loco. ¿Cuándo va a ser el día en que la metamos en algo y la mandemos por ahí?”.
Luego, los playeros le preguntan a un transportista a dónde se dirige, y él responde que a Formosa. Entonces, los hombres secuestran a la mujer, la meten en una bolsa de consorcio y la arrojan dentro del vehículo que parte. Mientras este emprende su viaje, comentan: “Qué paz, eh” y “Esta piba no va a joder más. Era hora, loco”.
Esta mañana, tras el repudio en redes, la empresa difundió un comunicado en su cuenta de Facebook pidiendo disculpas: “Desde Eric Wagner y Cia., dueños de la estación de servicio Shell de la localidad de Crespo, Entre Ríos, queremos expresar públicamente nuestras más sinceras disculpas por el contenido difundido en un reciente video publicado en nuestras redes”, comienza el posteo.
Y sigue: “Reconocemos que el material compartido fue totalmente inapropiado y puede interpretarse como una apología de la violencia de género”.
Según argumentaron desde la estación de servicio, esa no fue la intención del video: “Somos conscientes de la gravedad de esta problemática en nuestra sociedad y lamentamos profundamente haber generado dolor, enojo o malestar en la comunidad, especialmente en mujeres y diversidades”.
El video ya fue retirado de las redes sociales y, de acuerdo con la empresa, se comprometen a “revisar con mayor responsabilidad” sus comunicaciones.
