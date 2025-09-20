Hasta el amanecer pueden seguir las precipitaciones en la Capital Federal y sus alrededores y luego de las 8 de la mañana ya no se esperan más lluvias en el AMBA, con un cielo que estará mayormente nublado pero por la tarde volverá a salir el sol, para darle la bienvenida a la primavera.

Mapa en vivo de las lluvias de este domingo