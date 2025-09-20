Mapa en vivo de las lluvias del domingo en Buenos Aires: hasta que hora se esperan tormentas hoy en el AMBA
El Servicio Meteorológico Nacional anuncia lluvias para este domingo en la zona del AMBA pero hay buenas noticias.
Luego de las lluvias torrenciales que azotaron a la Capital Federal y el Gran Buenos Aires durante la tarde-noche de este sábado, las tormentas seguirán diciendo presente en la zona del AMBA durante la jornada de este domingo 21 de septiembre de 2025, en un nuevo Día de la Primavera.
Pero no todas son malas noticias, porque el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) eliminó las alertas para la jornada de este domingo en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense.
Hasta cuándo se esperan lluvias en el AMBA
Según el organismo oficial y pronosticadores privados las lluvias y las tormentas dirán presente de manera sostenida este domingo durante la madrugada, con algunos chaparrones fuertes pero ya sin alerta meteorológica.
Hasta el amanecer pueden seguir las precipitaciones en la Capital Federal y sus alrededores y luego de las 8 de la mañana ya no se esperan más lluvias en el AMBA, con un cielo que estará mayormente nublado pero por la tarde volverá a salir el sol, para darle la bienvenida a la primavera.
Mapa en vivo de las lluvias de este domingo
