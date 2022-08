Tras la agresión a la árbitra, ingresarán la "Ley Micaela" al fútbol argentino

Asimismo, determina que las autoridades de las instituciones serán responsables de garantizar la implementación de las capacitaciones, que comenzarán a impartirse dentro del año de la entrada en vigencia de Ley.

La ley establece que cada entidad establecerá el modo y forma de las capacitaciones, aunque los contenidos deberán adecuarse a lo fijado por la Ley Micaela y la Ley Nacional N°26.485 “Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales”.

Qué dijo la árbitra agredida

“Perdí el conocimiento. Me dio un golpe de puño en el cráneo. Me caigo y cuando me levanto, quedé mareada y con sensación de vómito”, recordó Dalma Magali Cortadi, que señaló que está en su casa y debe hacer reposo por algunos días.

En diálogo con Urbana Play, Cortadi reconoció que es la primera vez que sufre una agresión de este tipo, aunque contó que los hechos de violencia son muy comunes entre los hombres.

“Siempre hay sucesos de violencia en las canchas, pero que haya pasado con una mujer es la primera vez y por eso hay tanto repudio. Entre los varones hay mucha violencia”, indicó la joven de 24 años que dirige fútbol femenino y masculino.

El agresor fue identificado como Cristian Tirone, de 34 años, de Deportivo Garmense, quien de inmediato fue detenido por personal policial y trasladado a una comisaría, en el marco del a causa caratulada como “lesiones leves y además por infracción a a la ley 11.829 de espectáculos deportivos”.