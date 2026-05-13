Francia: posible brote de norovirus obliga a confinar a 1700 pasajeros en un crucero anclado en Burdeos
El buque Ambition se encuentra en la ciudad de Burdeos, al sudoeste de Francia. La víctima fatal es un británico de 90 años y hay más de 50 personas con síntomas.
Unas 1.700 personas permanecen confinadas este miércoles a bordo de un crucero en Burdeos (al suroeste de Francia) tras la confirmación de la muerte de un pasajero y la aparición de decenas de casos con síntomas de gastroenteritis "aguda", que no tienen relación alguna con el hantavirus del MV Hondius, informaron fuentes sanitarias francesas.
El buque, perteneciente a la compañía Ambassador Cruise Line, está amarrado en el suroeste de Francia con 1233 pasajeros y 514 tripulantes a bordo. La medida de confinamiento se tomó tras la muerte del adulto y la contabilización de, al menos, 50 ocupantes con síntomas.
El barco inició su viaje el 6 de mayo en las islas británicas Shetland y realizó escalas en Belfast, Liverpool y Brest antes de arribar a su posición actual, por lo que cuentaprincipalmente con ciudadanos británicos e irlandeses.
El pasajero de 90 años falleció antes de que el buque llegara a ese mismo puerto y los investigadores evalúan una posible intoxicación alimentaria como causa principal de estos cuadros clínicos.
Al menos una cincuentena de personas han presentado vómitos y diarrea, mientras se realizan pruebas para determinar el origen del contagio.
Estos pasajeros fueron atendidos de inmediato por el médico del barco y aislados en sus camarotes, mientras que este miércoles un equipo médico francés subió a bordo para evaluar la situación sanitaria y tomar muestras, que están siendo analizadas para "identificar con precisión el patógeno responsable, evaluar los riesgos de transmisión y tomar las medidas adecuadas", dijeron.
Las autoridades, que esperan los resultados de las pruebas hoy mismo, investigan una posible intoxicación alimentaria y han descartado, por el momento, la presencia de norovirus en los análisis iniciales, a la espera de nuevos resultados en el hospital de Burdeos.
Cómo es la situación a bordo y qué medidas tomaron
A pesar del confinamiento, no se implementaron medidas de seguridad especiales en tierra y algunos pasajeros aprovecharon para sacar fotos de la ciudad desde la cubierta del barco, que permanece amarrado en pleno centro de Burdeos.
Las autoridades sanitarias francesas monitorean de cerca la evolución de los síntomas y el resultado de los análisis, mientras la compañía de cruceros espera poder retomar el itinerario hacia España una vez que se descarte cualquier riesgo para la salud pública.
El crucero de Ambassador Cruise Line tiene previsto continuar su ruta hacia España una vez que se completen las pericias sanitarias. En tanto, todos los ocupantes deben seguir las directivas de las autoridades locales para evitar cualquier posible propagación de la condición gastrointestinal fuera del barco.
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