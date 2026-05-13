Francia: posible brote de norovirus obliga a confinar a 1700 pasajeros en un crucero anclado en Burdeos

Estos pasajeros fueron atendidos de inmediato por el médico del barco y aislados en sus camarotes, mientras que este miércoles un equipo médico francés subió a bordo para evaluar la situación sanitaria y tomar muestras, que están siendo analizadas para "identificar con precisión el patógeno responsable, evaluar los riesgos de transmisión y tomar las medidas adecuadas", dijeron.

Las autoridades, que esperan los resultados de las pruebas hoy mismo, investigan una posible intoxicación alimentaria y han descartado, por el momento, la presencia de norovirus en los análisis iniciales, a la espera de nuevos resultados en el hospital de Burdeos.

Cómo es la situación a bordo y qué medidas tomaron

A pesar del confinamiento, no se implementaron medidas de seguridad especiales en tierra y algunos pasajeros aprovecharon para sacar fotos de la ciudad desde la cubierta del barco, que permanece amarrado en pleno centro de Burdeos.

Las autoridades sanitarias francesas monitorean de cerca la evolución de los síntomas y el resultado de los análisis, mientras la compañía de cruceros espera poder retomar el itinerario hacia España una vez que se descarte cualquier riesgo para la salud pública.

El crucero de Ambassador Cruise Line tiene previsto continuar su ruta hacia España una vez que se completen las pericias sanitarias. En tanto, todos los ocupantes deben seguir las directivas de las autoridades locales para evitar cualquier posible propagación de la condición gastrointestinal fuera del barco.