Adrenalina, comedia negra y acción: la producción de HBO Max que causa furor

En medio de esa búsqueda encuentra un anuncio para trabajar como mucama en un exclusivo edificio de Nueva York. El puesto parece, en principio, una oportunidad difícil de rechazar: un trabajo rutinario y bien remunerado que podría ayudarla a comenzar nuevamente.

Sin embargo, poco después de ingresar descubre que el lugar esconde algo mucho más peligroso. Sin saberlo, la protagonista termina entrando en el centro de operaciones de una violenta secta demoníaca que funciona clandestinamente dentro del edificio.

A partir de ese momento, la película cambia completamente de ritmo. La joven deberá enfrentarse a numerosos fanáticos mientras intenta sobrevivir durante una noche en la que cada piso puede convertirse en una nueva trampa mortal.

La producción apuesta por una violencia exagerada y deliberadamente caricaturesca, combinando secuencias de acción con elementos propios del terror y momentos de humor negro. La sangre y el gore ocupan un lugar importante dentro de la propuesta.

El relato avanza sin demasiadas pausas y encuentra uno de sus principales sostenes en el carisma de Zazie Beetz y la presencia de Patricia Arquette. La intención es ofrecer una experiencia rápida y cargada de adrenalina, sin desarrollar una trama excesivamente compleja.

De esta manera, Te van a matar aparece como una alternativa para quienes buscan una película breve para ver en streaming y prefieren las historias donde la acción, el terror y la comedia negra se mezclan constantemente.

Reparto de Te van a matar

El elenco principal de la película está integrado por figuras conocidas del cine y la televisión: