Adrenalina, comedia negra y acción: la producción de HBO Max que causa furor
Protagonizada por Zazie Beetz, la producción dura apenas 95 minutos y propone una historia cargada de adrenalina en la que sobrevivir hasta el amanecer se convierte en el único objetivo.
Las producciones que combinan diferentes géneros se convirtieron en una alternativa para quienes buscan una película entretenida y directa. Dentro de esa categoría aparece una propuesta disponible en HBO Max que mezcla acción, terror y comedia negra.
La película está dirigida por Kirill Sokolov y cuenta con la producción del argentino Andy Muschietti. Su historia se desarrolla principalmente dentro de un misterioso edificio de Nueva York que rápidamente se transforma en el escenario de una sucesión de enfrentamientos violentos.
Con una duración aproximada de 95 minutos, la producción apuesta por mantener un ritmo acelerado. Sangre, persecuciones, situaciones extremas y un humor deliberadamente oscuro forman parte de una propuesta pensada principalmente para quienes disfrutan del cine de género.
Uno de sus principales atractivos está en su elenco. Zazie Beetz encabeza la película, acompañada por Patricia Arquette y Tom Felton, dentro de una historia en la que cada nuevo piso del edificio puede esconder una amenaza diferente.
De qué trata Te van a matar
La trama sigue a una joven exconvicta interpretada por Zazie Beetz que intenta reconstruir su vida después de recuperar la libertad. Entre sus principales objetivos está conseguir una nueva oportunidad y volver a acercarse a su hermana menor.
En medio de esa búsqueda encuentra un anuncio para trabajar como mucama en un exclusivo edificio de Nueva York. El puesto parece, en principio, una oportunidad difícil de rechazar: un trabajo rutinario y bien remunerado que podría ayudarla a comenzar nuevamente.
Sin embargo, poco después de ingresar descubre que el lugar esconde algo mucho más peligroso. Sin saberlo, la protagonista termina entrando en el centro de operaciones de una violenta secta demoníaca que funciona clandestinamente dentro del edificio.
A partir de ese momento, la película cambia completamente de ritmo. La joven deberá enfrentarse a numerosos fanáticos mientras intenta sobrevivir durante una noche en la que cada piso puede convertirse en una nueva trampa mortal.
La producción apuesta por una violencia exagerada y deliberadamente caricaturesca, combinando secuencias de acción con elementos propios del terror y momentos de humor negro. La sangre y el gore ocupan un lugar importante dentro de la propuesta.
El relato avanza sin demasiadas pausas y encuentra uno de sus principales sostenes en el carisma de Zazie Beetz y la presencia de Patricia Arquette. La intención es ofrecer una experiencia rápida y cargada de adrenalina, sin desarrollar una trama excesivamente compleja.
De esta manera, Te van a matar aparece como una alternativa para quienes buscan una película breve para ver en streaming y prefieren las historias donde la acción, el terror y la comedia negra se mezclan constantemente.
Reparto de Te van a matar
El elenco principal de la película está integrado por figuras conocidas del cine y la televisión:
-
Zazie Beetz
-
Patricia Arquette
-
Tom Felton
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario