El elenco de "Ciudad de Dios" presentó su nueva temporada: todos los detalles

La gente del Brasil real debutando en la pantalla. Estaba muy vivo, y amábamos mucho a Brasil en esa época. Estar aquí ahora, en este momento, justo después de demostrar que aún amamos este país, está siendo muy gratificante. Para terminar, creo que el hecho de que la serie Ciudad de Dios llegue a su segunda temporada, unos 25 años después de la película, es una prueba de la salud del audiovisual brasileño, de las buenas políticas que la mayoría de los gobiernos lograron implementar.

Hoy en día somos una fuente de empleo y de ingresos reales para el país. Y también es prueba de la lealtad del público hacia sus películas de cabecera, sus películas esenciales. Y creo que Ciudad de Dios inauguró el western nacional, y marcó toda una estética después de ella en el mundo entero”.

Roberta Rodrigues (Berenice): “Berenice fue realmente un hito en mi vida, mi primer personaje en la vida. Cuando descubrí que quería vivir del arte. Y ahora, 20 años después, poder volver con Berê en este lugar, en este momento del país, en que resistimos y vencimos, demuestra que vamos por buen camino. De eso se trata el arte. El arte está para transformar. Logra que las personas comprendan su tiempo.

Y Ciudad de Dios como marca es muy fuerte porque justamente retrata dos épocas de nuestro Brasil que reflejan mucho lo que vivimos allí. Al principio vimos la creación de las favelas, y 20 años después nos topamos con todo lo que ocurre justo a nuestro lado. Y al mismo tiempo es muy aterrador.

No quisiéramos tener que estar contando esto, pero estas historias son necesarias porque nos permiten entrar en las casas de todos. Tenemos una fuerza enorme, el artista tiene una fuerza enorme, el audiovisual tiene una fuerza enorme, y logramos demostrarlo. La temporada 2 viene con mucha entrega de todos y es muy revolucionaria”.

Alexandre Rodrigues (Buscapé): “Volver a este universo, a Ciudad de Dios, es algo inexplicable, ¿verdad? Realmente trascendental. Hacer un personaje, contar una historia que cambió la vida de tanta gente. De todos los involucrados, y también del público que la vio, ¿no? Siempre recibimos comentarios muy positivos sobre el impacto de Ciudad de Dios en la vida de la gente. Y creo que el arte tiene ese propósito. Tiene el poder de cambiar vidas, de transformar historias. Y así como cambió la nuestra, cambia la de otros, y regresar con la serie está siendo muy, muy especial.

Buscapé viene con más edad que en aquella época, naturalmente. Verán a un Buscapé evolucionado, a una Berenice evolucionada, en sus profesiones, a veces empujados, empujados hacia lugares donde a veces no quisiéramos estar, pero donde hace falta estar. Y como decíamos en la propia Ciudad de Dios: si te gusta, dilo; y si no te gusta, también, ¿de acuerdo?”.

Nuevas miradas, poder político y el arte como resistencia

La segunda entrega amplía el espectro dramático sumando conflictos familiares desgarradores, las redes de corrupción estatal y el empuje de una nueva generación nacida en la comunidad.

Sabrina Rosa: “Es un placer estar con amigos; en el set siempre somos una familia. Cuando miro a mi lado, siento la confianza de estar con amigos que me conocen desde los 15 años. Ciudad de Dios es así. En la temporada 2 ella es madre, una madre muy fuerte, una madre que lucha. Esas madres que ven a sus hijos ser devorados lamentablemente, por esta violencia. ¿Qué hace esa madre? Esa madre que es el pilar de la familia y el pilar de una comunidad, lucha. Ella es una luchadora. En la temporada 2 lucha por su hijo, representando a todas las madres que han pasado por esto. Eso es el arte, ¿no? El valor del arte es poner el foco en esas cuestiones tan importantes, en la lucha incansable de estas mujeres”.

Andréia Horta (Jerusa): “La temporada 2 es tal como dijo Sabrina. Y yo, que estoy del otro lado representando a Jerusa, es hermoso verlos a todos juntos, unidos, conociéndose de toda la vida, y con toda una nueva generación llegando juntos, defendiendo allí, en la ficción, una misma causa: el bien común. Y Jerusa representa todo lo que creo que debemos combatir como sociedad: la violencia como forma de comunicación y de poder.

Representa y está ligada al crimen organizado, a las milicias; persigue un interés puramente personal frente a un grupo unido que lucha por el bien común a través de la política. Y ese crimen organizado de Jerusa también está conectado con el poder del Estado. Por eso creo muy importante poder, mediante la ficción, preguntarnos todo el tiempo, como en esta segunda temporada, qué estamos construyendo como país y qué deseamos construir como país, más allá de lo que ya estamos construyendo”.

Kiko Marques (Reginaldo Cavani): “Es un honor enorme para mí haber hecho este personaje en aquel entonces, haber encontrado a esta persona tan que conocemos tan bien, a Reginaldo Cavani, ¿no? Ex-Cabezón, ahora con su nombre propio y su rango policial. Andreia lo expresó muy bien sobre el país que queremos construir. La trayectoria de Reginaldo es muy dolorosa para todos nosotros, porque es muy cruel, muy violenta.

Es el símbolo de un país corrompido, destruido por la vanidad, por el interés personal, el individualismo, por la codicia. Para mí es muy impactante, muy interesante recorrer esa trayectoria, mirar a este personaje, el poder del arte de plasmar a este tipo aquí, la radiografía de esta persona, de esta trayectoria. Y eso es sumamente importante”.

Foto: (Max Brasil)

Luellem de Castro (Leca): “En mi opinión, Leca representa el arte dentro de esa favela, y me alegra mucho poder interpretar este personaje, porque Leca es la hija de Buscapé, quien, en la película, cuando la vi, también era para mí la representación del arte en esa favela. Me emociona mucho formar parte de esto y me alegra enormemente que tengamos una segunda temporada, deseando tres, cuatro, cinco, seis, siete... porque mientras exista nuestro país, Ciudad de Dios tendrá sentido. Que cada brasileño que vea esta segunda temporada salga pensando de otra manera, preguntándose cómo se construyó este país y qué queremos hacer con eso ahora.

Espero que Leca toque el corazón de cada una de esas personas, para que sientan también que pueden ser el arte de sus favelas, de sus casas, de sus escuelas, de sus trabajos. Fue muy importante en mi vida y es muy importante en la vida de Léa y en Ciudad de Dios en general: ese amanecer y esa sonrisa, y esa idea de que las cosas pueden mejorar, de que tienen arreglo”.

Victor Andrade (Geninho): “Vengo de un CIEP de Ciudad de Dios, un lugar que me dio la posibilidad de soñar, de estar junto a la gente que crecí viendo actuar, representándome como alguien que viene de Ciudad de Dios. Así que es un placer indescriptible estar ante el elenco de la película. Y la primera temporada de Ciudad de Dios fue mi debut. Saber que hoy, a través del audiovisual de nuestro país, a través de las leyes de nuestro país, hoy puedo ser parte de algo que mueve vidas, desde el lugar de donde vengo, a soñar, buscar y realizar cosas.

Creo que Geninho es un regalo en mi vida que jamás podré dimensionar del todo lo que significa para mí. Creo que Geninho también nos invita a pensar en la reinserción social. Es una mirada muy buena que tengo de él, porque él también, viniendo de esa comunidad, es hijo de esa favela. Y en medio de tantas luchas honestas, por nuestro bien, por nuestro futuro, también está su lado deshonesto, que existe y es parte de ese territorio. Porque hablar de Ciudad de Dios es hablar de Brasil. Sí, es hablar de nuestro reflejo, de nuestra realidad, y de nuestras victorias y alegrías también. Porque Ciudad de Dios es cuna de muchísimo arte”.

Detrás de cámara: el thriller político y el motor de la industria

Los responsables creativos y ejecutivos detrás de la producción explicaron cómo esta nueva temporada expande el género hacia las esferas del poder institucional sin perder la intimidad de sus hogares.

Aly Muritiba (Director): “Cuando Andrea me invitó a ponerme al frente de Ciudad de Dios, me sentí muy halagado, pero también sabía que tenía una enorme responsabilidad que cargar y la responsabilidad de continuar el legado, que fue lo que hicimos en la primera temporada. De entrar en casa de los personajes, de entender cuáles son sus anhelos, miedos, sueños, dolores y placeres. De poder respirar con los personajes, de poder escuchar en sus silencios todo aquello que desean.

De hecho, la segunda temporada tiene mucha más acción que la primera. Hay muchos tiroteos, están los sellos típicos de Ciudad de Dios, pero la segunda temporada sigue teniendo ese espacio para entrar en la casa de los personajes, para que podamos vivir esa experiencia de estar en una comunidad. Y también expandimos el universo. Ahora hacia la esfera política, ¿no?

Hay como un nuevo núcleo dramático en la historia: el universo político, donde empezamos a comprender cómo lo que ocurre allí, en el microcosmos de la comunidad, muchas veces es reflejo de lo que se trama en los despachos, de lo que también se construye en los pasillos del poder. Creo que tenemos una serie que sigue perteneciendo al género 'favela movie', pero ahora, en la segunda temporada, tenemos un thriller político muy potente que me enorgullece mucho, gracias sobre todo al personaje de Berenice, que ahora nos lleva a otro lugar”.

Andrea Barata Ribeiro (Productora): “Ciudad de Dios empezó hace casi 30 años, en 1998, cuando empezamos a preparar la película. Nadie imaginaba que sería el éxito que fue; al contrario: una película sobre narcotráfico en una favela, con actores desconocidos. Solo nuestro Matheus, que era el 'infiltrado'. Estaba destinada al fracaso. No fue lo que vimos. Creo que trajo un cine potente y novedoso al inicio de la 'Retomada'. Y ahora tenemos el privilegio de poder, más de 20 años después, continuar esta historia, porque los personajes eran muy potentes y aún tenían mucho que contar. Y quisiera mencionar una cifra: nosotros tuvimos mil personas en los créditos. Son mil personas trabajando en este proyecto, para recordar y remarcar que el arte y el audiovisual dan empleo, descubren nuevos talentos, suman gente nueva, aportan al PIB”.

Vanessa Miranda (VP de Contenido de Ficción de HBO Max): “Cuando Andrea y el equipo de O2 nos trajeron esta idea de hacer una serie, estábamos rindiendo homenaje a una película que es un hito en el audiovisual brasileño. Una de las cosas que me marcó en la época del estreno fue ver a varios de los actores expresar lo felices que estaban de que sus personajes, que antes no tenían nombre o no tenían pasado, ahora tenían pasado, nombre, presente, deseos y conflictos. Y creo que verán en la segunda temporada que si esos personajes daban sus primeros pasos en la primera, en la segunda ya son dueños de sus vidas, de lo que ocurre en Ciudad de Dios y de lo que quieren aportarle a la sociedad. Poco antes de llegar aquí, decidí ver la serie otra vez, con cierta distancia, casi como público. Y volví a emocionarme con escenas y actuaciones que ya conocía, con momentos en los que ya sabía lo que iba a pasar”.

Matheus Nachtergaele y el regreso de Sandro Cenoura: "Reacciono más de lo que actúo"

Durante la ronda de preguntas de la prensa —que incluyó consultas desde la sala sobre cómo evitar la romantización del delito y una pregunta enviada desde Argentina sobre su reencuentro con el personaje tras salir de prisión—, Matheus Nachtergaele cerró el encuentro con una profunda reflexión sobre su oficio y la complejidad moral de Cenoura:

Matheus Nachtergaele: “A lo largo de mi vida, muchísimos personajes han atravesado esta carne de aquí. Y carne y espíritu, todo junto. De la mayoría de ellos, sabría darte una genealogía completa y describirte su arco dramático con precisión, pero la creación de Sandro Cenoura siempre fue distinta para mí. En mi primera reunión, algunos años después de que me invitara Fernando Meirelles a hacer Ciudad de Dios, nos sentamos a hablar en Río de Janeiro. Él me dijo: 'Creo que ya no puedes hacer la película. Te volviste muy conocido y yo quería hacer una película con una impronta más de la carne viva de Brasil, de la carne viva de Ciudad de Dios. Y te convertiste en una estrella. ¿Puedes desprenderte de eso y entregarte al proceso de la manera en que lo hacen los muchachos que están llegando y debutando?' Le dije: 'Puedo, e incluso me vendrá muy bien, porque en la época de la Retomada yo trabajaba muchísimo'.

Y me dio el guion. Le dije: 'Si ellos no tienen guion, mejor no tenerlo yo tampoco'. Y así fui a hacer los ensayos sin saber el tamaño de mi personaje ni su relevancia, y por ende, su trasfondo intelectual. Fui a convivir con la gente, a aprender con ellos cómo se habla, cómo se camina por las laderas de las favelas de Brasil, a entender el humor que se puede tener y el dolor que se puede sentir. El peligro latente y la paz que también hay.

Cenoura vive en la delincuencia, pero tiene cierta ética. Tal vez sea portador de cierta alegría, pero no se puede defender del todo, ya que esa actividad es un delito. En fin, él está metido en el crimen, pero tiene principios y creo que tiene buen corazón, aunque la actividad a la que pertenece es delictiva. No se le pinta como un héroe ni nunca se le pintó como héroe. En la época de la primera película, era un tipo metido en el crimen, pero era un tipo con cierta ética. Y lo sigue siendo. En la segunda temporada, traído de vuelta ahora a petición de la comunidad para calmar la violencia de los jóvenes, que están llenos de testosterona y violencia. Y es él quien va a intentar, por así decirlo, domar esa violencia y enseñar algún tipo de ética criminal, si es que eso existe.

Creo que existe. ¿Saben de ese pícaro simpático de las canciones de Chico Buarque, ese bribón lleno de principios? De eso estoy hablando. Tampoco es un villano. No es un galán bueno, es solo un hombre. En la segunda temporada, eso es conmovedor. Intentó salirse. Cumplió su condena. Lo traen de vuelta y acepta por razones afectivas. Ese es su lugar, donde nació. Pero ya no quería estar allí.

Para mí interpretar a Cenoura es más reaccionar que actuar, siempre es reaccionar, no imponerse. Claro que ahora, en la segunda temporada, sobre todo los más jóvenes me miraban y se quedaban esperando. Tal vez de mí: '¿Cómo se hace? ¿Cómo?'. Mi respuesta interior más sincera era: 'No lo sé, lo hago contigo, lo hago contigo'. Solo así puedo interpretar a Cenoura. Así que encarnarlo es retomar esa aventura de exponerme de cierta forma a lo inesperado, a lo que vendrá de los otros actores. Y esos otros actores a veces no son actores, y a veces son actores a los que vi debutar, a quienes ya amo porque son niños para mí, todavía ante mis ojos, ¿saben? Alexandre es un niño. Ante mis ojos, veo a Alexandre todavía como un tío ve a su sobrino, de verdad. Lo vi crecer. Así que reacciono más de lo que actúo”.