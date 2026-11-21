La llamativa reacción de Lionel Messi contra un ex River en la dura derrota de Inter Miami: fue amonestado
El mejor jugador de todos los tiempos vio la tarjeta amarilla tras lanzarle la pelota en la cara a Gonzalo Tapia, figura del Columbus Crew en la goleada.
Inter Miami sufrió una durísima derrota 3-0 como local ante Columbus Crew en el partido de ida de los playoffs de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos y quedó al borde de la eliminación, en una noche marcada por un episodio casi inédito protagonizado por Lionel Messi.
Frustrado por el desarrollo adverso del encuentro, el capitán argentino tuvo una fuerte reacción contra el delantero chileno y ex River, Gonzalo Tapia, una de las grandes figuras de la jornada en Florida.
El incidente se produjo sobre el cierre del primer tiempo, cuando el conjunto visitante ya ganaba 1-0 y Messi intentaba ejecutar rápido un saque lateral para apurar el juego de las Garzas. Al advertir que Tapia parecía interponerse deliberadamente para demorar la reanudación, el rosarino le arrojó la pelota directamente a la cara, una acción que le valió la tarjeta amarilla por parte del árbitro.
El doblete de Gonzalo Tapia que deja a Inter Miami y a Lionel Messi contra las cuerdas
Más allá del cruce con el capitán de la Selección Argentina, Gonzalo Tapia fue el verdugo futbolístico de la noche para el equipo de Miami al firmar un doblete determinante para la goleada de Columbus Crew, mientras que Habroune anotó el 2-0 parcial que terminó de desmoronar al conjunto local.
Con este contundente 3-0 en contra en casa, Inter Miami deberá viajar la próxima semana a Columbus para disputar el encuentro de vuelta con la obligación de lograr una hazaña histórica para revertir una serie que parece prácticamente sentenciada.
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