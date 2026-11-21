El incidente se produjo sobre el cierre del primer tiempo, cuando el conjunto visitante ya ganaba 1-0 y Messi intentaba ejecutar rápido un saque lateral para apurar el juego de las Garzas. Al advertir que Tapia parecía interponerse deliberadamente para demorar la reanudación, el rosarino le arrojó la pelota directamente a la cara, una acción que le valió la tarjeta amarilla por parte del árbitro.