Segundos después de esa breve conversación, el director realiza un simple chasquido con sus dedos y consigue que todas las mesas del salón aparezcan colmadas de comida ante los ojos de los recién llegados.

De acuerdo con lo informado junto al lanzamiento de este anticipo, la primera entrega de la ficción —titulada "Harry Potter y la Piedra filosofal"— hará su debut oficial en el catálogo de HBO Max el próximo 25 de diciembre, coincidiendo con los festejos de Navidad.

El proyecto cuenta con un renovado elenco encabezado por Dominic McLaughlin en la piel de Harry Potter, Alastair Stout como Ron Weasley y Arabella Stanton interpretando a Hermione Granger, acompañados por figuras de trayectoria como Paapa Essiedu en el rol de Severus Snape, Nick Frost como Rubeus Hagrid y John Lithgow dando vida al histórico Albus Dumbledore.