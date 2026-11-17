Harry Potter: estrenaron una escena exclusiva de la serie como adelanto
"Harry Potter y la piedra filosofal" estrena el próximo 25 de diciembre y, cada día, se conocen más detalles. No te pierdas los detalles.
Los fanáticos del universo mágico creado por J.K. Rowling recibieron una inesperada sorpresa por parte de HBO Max, que decidió difundir un adelanto exclusivo de su próxima adaptación televisiva de "Harry Potter".
A diferencia de los avances promocionales publicados durante los últimos meses, este material consiste en un fragmento completo de apenas 90 segundos centrado en uno de los pasajes más emblemáticos de la historia: la bienvenida oficial de los nuevos estudiantes durante el primer gran banquete en Hogwarts.
A lo largo de ese minuto y medio de duración, las imágenes retratan el instante en que los jóvenes aprendices recién arribados a la prestigiosa institución de magia y hechicería son distribuidos entre las distintas casas.
La ceremonia se desarrolla bajo la atenta mirada del cuerpo docente y con el director Albus Dumbledore encabezando la mesa principal, recreando la atmósfera clásica de la saga literaria ante la expectativa de millones de espectadores alrededor del mundo.
El adelanto exclusivo de la serie de Harry Potter en HBO Max
En medio de la ovación generalizada que todo el alumnado le dedica al hechicero más poderoso del colegio, el adelanto permite escuchar el primer diálogo cómplice entre los jóvenes protagonistas. Mirando con asombro hacia el estrado principal, Harry Potter le consulta por lo bajo a su compañero Ron Weasley: “¿Dumbledore está loco?”, a lo que su flamante amigo responde sin dudar: “Está completamente chiflado”.
Segundos después de esa breve conversación, el director realiza un simple chasquido con sus dedos y consigue que todas las mesas del salón aparezcan colmadas de comida ante los ojos de los recién llegados.
De acuerdo con lo informado junto al lanzamiento de este anticipo, la primera entrega de la ficción —titulada "Harry Potter y la Piedra filosofal"— hará su debut oficial en el catálogo de HBO Max el próximo 25 de diciembre, coincidiendo con los festejos de Navidad.
El proyecto cuenta con un renovado elenco encabezado por Dominic McLaughlin en la piel de Harry Potter, Alastair Stout como Ron Weasley y Arabella Stanton interpretando a Hermione Granger, acompañados por figuras de trayectoria como Paapa Essiedu en el rol de Severus Snape, Nick Frost como Rubeus Hagrid y John Lithgow dando vida al histórico Albus Dumbledore.
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