Advertencia de la NASA: de qué se trata la anomalía que afecta a Argentina

En el espacio:

Satélites: pueden sufrir interferencias electrónicas y pueden suspender operaciones temporalmente.

GPS y telecomunicaciones: pueden verse afectados por la radiación

En la Tierra:

Si bien no representa un riesgo directo para la salud humana, puede afectar la conectividad, la precisión de los sistemas de navegación y la recopilación de datos científicos.

La Anomalía del Atlántico Sur (AAS) representa una región debilitada del campo magnético terrestre, actuando como un escudo protector contra la radiación solar y cósmica. Esta anomalía se extiende entre Sudamérica y África, abarcando un área comparable al tamaño de Europa y afectando de manera directa a naciones como Argentina, Brasil y Uruguay.

En Argentina, la proximidad geográfica implica un mayor riesgo de exposición a partículas energéticas, especialmente en vuelos comerciales de latitudes elevadas o en infraestructuras satelitales que sobrevuelan la zona.

Cómo afecta la anomalía magnética a nuestra tecnología y vida diaria

El fenómeno de la anomalía magnética en Sudamérica trasciende el ámbito científico; podría generar impactos reales en la vida cotidiana y la tecnología: