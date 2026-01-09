Advertencia de la NASA: de qué se trata la anomalía que afecta a Argentina
La agencia espacial alertó por el crecimiento de un fenómeno que abarcará a gran parte del hemisferio sur.
La NASA (Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio de EE. UU.) emitió una alerta mundial por un fenómeno geomagnético que podría afectar al hemisferio sur. La abolladura magnética podría comprometer el funcionamiento de satélites y sistemas de comunicación por el incremento de la radiación cósmica.
La AMAS (Anomalía Magnética del Atlántico Sur) podría permitir que las partículas solares y cósmicas penetren en la atmósfera. Además de Argentina, podría afectar otros países vecinos como Brasil, Bolivia y Paraguay.
De qué se trata la Anomalía del Atlántico Sur y de qué manera impacta a Argentina
La AMAS fue detectada por primera vez en la década del 1950. En la misma línea, sucede que el campo magnético terrestre es más débil en el Atlántico Sur.
El campo magnético es el encargado de proteger de forma natural la Tierra contra las partículas solares y radiación cósmica.
Según la NASA, la AMAS podría afectar tanto en el espacio como en el Planeta Tierra.
En el espacio:
- Satélites: pueden sufrir interferencias electrónicas y pueden suspender operaciones temporalmente.
- GPS y telecomunicaciones: pueden verse afectados por la radiación
En la Tierra:
- Si bien no representa un riesgo directo para la salud humana, puede afectar la conectividad, la precisión de los sistemas de navegación y la recopilación de datos científicos.
La Anomalía del Atlántico Sur (AAS) representa una región debilitada del campo magnético terrestre, actuando como un escudo protector contra la radiación solar y cósmica. Esta anomalía se extiende entre Sudamérica y África, abarcando un área comparable al tamaño de Europa y afectando de manera directa a naciones como Argentina, Brasil y Uruguay.
En Argentina, la proximidad geográfica implica un mayor riesgo de exposición a partículas energéticas, especialmente en vuelos comerciales de latitudes elevadas o en infraestructuras satelitales que sobrevuelan la zona.
Cómo afecta la anomalía magnética a nuestra tecnología y vida diaria
El fenómeno de la anomalía magnética en Sudamérica trasciende el ámbito científico; podría generar impactos reales en la vida cotidiana y la tecnología:
- Impacto en satélites y sistemas GPS: los satélites que pasan sobre territorio argentino están expuestos a niveles de radiación más elevados, lo que incrementa considerablemente las probabilidades de averías electrónicas o interrupciones temporales del servicio. Estas fallas podrían generar problemas en telecomunicaciones, sistemas de navegación y predicciones del tiempo en toda la zona afectada.
- Mayor exposición a radiación para personas: las tripulaciones y pasajeros de vuelos transoceánicos que cruzan Sudamérica reciben una dosis algo superior de radiación cósmica, debido a la menor protección que ofrece el debilitado campo magnético en esa región.
- Riesgos a futuro: de seguir expandiéndose la anomalía, se podrían complicar seriamente las operaciones espaciales y, en un escenario más amplio, alterar el comportamiento general del campo magnético terrestre, lo que podría intensificar los efectos de futuras tormentas solares.
