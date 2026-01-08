La NASA encontró posibles rutas de agua en Marte, el conocido planeta rojo

Este tipo de erosión prolongada indica que Marte fue, durante un período significativo, un planeta mucho más dinámico de lo que se pensaba. La persistencia del agua habría permitido la creación de ambientes químicos complejos, considerados claves para el desarrollo de procesos prebiológicos.

Además, los científicos destacaron que las zonas asociadas a estas 16 rutas fluviales se convierten ahora en áreas prioritarias para futuras misiones espaciales, ya que podrían conservar registros del clima antiguo y posibles señales de vida pasada.

El descubrimiento no solo reescribe parte de la historia geológica de Marte, sino que también permite comparar su evolución con la de la Tierra primitiva, aportando nuevas pistas sobre cómo el agua puede transformar paisajes y crear nichos potencialmente habitables incluso en planetas sin actividad tectónica.