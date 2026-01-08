La NASA encontró posibles rutas de agua en Marte, el conocido planeta rojo
Gracias a nuevas imágenes, los investigadores identificaron antiguas huellas de agua que habrían recorrido la superficie de Marte.
El hallazgo reveló un complejo sistema de corrientes que modificó el paisaje marciano, erosionó cráteres y formó cuencas de gran tamaño. Estas estructuras no solo aportan información clave sobre la historia geológica de Marte, sino que también abren nuevas hipótesis sobre su potencial habitabilidad en el pasado.
La NASA confirmó 16 rutas de río en Marte
Según el informe oficial, la NASA logró identificar 16 rutas fluviales antiguas que habrían cubierto cerca del 5% de la superficie primitiva del planeta. Aunque representaban una porción relativamente pequeña del territorio, estas vías transportaron una enorme cantidad de sedimentos, actuando como verdaderas arterias que transformaron el relieve marciano.
Para llegar a estas conclusiones, los científicos utilizaron imágenes de alta resolución del Mars Reconnaissance Orbiter, combinadas con mapas de valles, lagos secos y depósitos sedimentarios. El análisis permitió reconstruir cómo estas corrientes atravesaron regiones extensas, incluso en un planeta que carece de tectónica de placas, algo que vuelve aún más llamativo el tamaño de las estructuras formadas.
Los expertos señalaron que estas rutas de agua sostenida pudieron haber generado condiciones químicas favorables, esenciales para reacciones complejas vinculadas a la posible aparición de compuestos orgánicos.
Corrientes poderosas que erosionaron cráteres y rompieron barreras
Las imágenes analizadas muestran que algunas de estas corrientes fueron lo suficientemente intensas como para atravesar cráteres de impacto, dividirse en distintos ramales y luego volver a unirse. Este comportamiento es típico de grandes ríos en la Tierra y sugiere la presencia de caudales prolongados y estables, no simples flujos esporádicos.
Este tipo de erosión prolongada indica que Marte fue, durante un período significativo, un planeta mucho más dinámico de lo que se pensaba. La persistencia del agua habría permitido la creación de ambientes químicos complejos, considerados claves para el desarrollo de procesos prebiológicos.
Además, los científicos destacaron que las zonas asociadas a estas 16 rutas fluviales se convierten ahora en áreas prioritarias para futuras misiones espaciales, ya que podrían conservar registros del clima antiguo y posibles señales de vida pasada.
El descubrimiento no solo reescribe parte de la historia geológica de Marte, sino que también permite comparar su evolución con la de la Tierra primitiva, aportando nuevas pistas sobre cómo el agua puede transformar paisajes y crear nichos potencialmente habitables incluso en planetas sin actividad tectónica.
