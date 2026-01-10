La IA determinó cuál es el país que se salvaría de las consecuencias de una Tercera Guerra Mundial
La herramienta tecnológica reveló que solo una región tendría las condiciones para resistir a los efectos de un conflicto global.
El fantasma de una Tercera Guerra Mundial sigue generando preocupación ante la creciente tensión entre Estados Unidos, Rusia y China.
En medio de ese panorama, diversos modelos de Inteligencia Artificial han simulado posibles escenarios bélicos, identificando los territorios más seguros en caso de un conflicto global.
El análisis toma en cuenta factores clave como la neutralidad histórica, el aislamiento geográfico, la ausencia de intereses militares estratégicos, la capacidad de autoabastecimiento y la estabilidad política interna. Si bien ningún territorio estaría completamente a salvo, la IA identifica a algunos países como los más seguros del planeta ante una eventual guerra mundial.
El país latino que resistiría a una Tercera Guerra Mundial
Según la proyección de la IA, Brasil sería el único país de toda América Latina con altas probabilidades de mantener estabilidad y supervivencia durante un conflicto global.
Este vasto territorio, cubierto en gran parte por selva tropical, cuenta con recursos naturales, baja densidad poblacional y una posición estratégica alejada de objetivos militares o industriales.
El análisis resalta que Brasil se consolidaría como la potencia latinoamericana más resistente en caso de una Tercera Guerra Mundial. Su extensión territorial, infraestructura militar y reservas de petróleo y minerales estratégicos le otorgan una ventaja frente a otras economías de la región.
Las provincias del centro y norte del país serían las más seguras, mientras que las grandes urbes, como São Paulo o Río de Janeiro, podrían enfrentar mayores riesgos por su relevancia económica y su visibilidad internacional.
Aun así, el estudio señala que el territorio brasileño mantendría conectividad, producción y gobernabilidad, algo que pocos países podrían garantizar.
