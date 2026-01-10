La IA determinó cuál es el país que se salvaría de las consecuencias de una Tercera Guerra Mundial

El análisis resalta que Brasil se consolidaría como la potencia latinoamericana más resistente en caso de una Tercera Guerra Mundial. Su extensión territorial, infraestructura militar y reservas de petróleo y minerales estratégicos le otorgan una ventaja frente a otras economías de la región.

Las provincias del centro y norte del país serían las más seguras, mientras que las grandes urbes, como São Paulo o Río de Janeiro, podrían enfrentar mayores riesgos por su relevancia económica y su visibilidad internacional.

Aun así, el estudio señala que el territorio brasileño mantendría conectividad, producción y gobernabilidad, algo que pocos países podrían garantizar.