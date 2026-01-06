El importante hallazgo de la NASA que demuestra que Marte tuvo clima tropical

Para reforzar esta hipótesis, la NASA comparó la estructura de la caolinita marciana con muestras terrestres provenientes de Sudáfrica y San Diego. Los resultados mostraron una similitud sorprendente, lo que sugiere que los procesos geológicos que dieron origen a estas rocas fueron muy parecidos en ambos planetas.

Implicaciones del hallazgo de rocas de arcilla en la superficie de Marte

La presencia de caolinita en Marte refuerza la idea de que el planeta fue, hace miles de millones de años, un mundo húmedo y potencialmente habitable. Los modelos actuales indican que Marte perdió gran parte de su agua entre 3.000 y 4.000 millones de años atrás, cuando su campo magnético se debilitó y el viento solar comenzó a erosionar su atmósfera.

Lejos de haber sido un proceso abrupto, los científicos sostienen que la transición de un Marte cálido y húmedo a uno frío y árido fue compleja y gradual. En ese contexto, el estudio de estas arcillas antiguas resulta fundamental para reconstruir la historia climática del planeta y entender cuándo y cómo se produjo ese cambio extremo.

Además, este hallazgo tiene implicancias directas en la búsqueda de vida pasada. Ambientes cálidos y húmedos, con ciclos activos de agua, son considerados ideales para el desarrollo de formas de vida microbiana. Por eso, cada nueva evidencia encontrada por la NASA no solo redefine el pasado de Marte, sino que también acerca a la ciencia a responder una de las preguntas más profundas: si el planeta rojo pudo haber albergado vida en algún momento de su historia.