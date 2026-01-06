El importante hallazgo de la NASA que demuestra que Marte tuvo clima tropical
Este descubrimiento vuelve a sacudir a la comunidad científica y refuerza esta hipótesis: el planeta rojo no siempre fue un desierto helado.
El descubrimiento de rocas de arcilla en la superficie marciana abre una ventana al pasado climático de Marte. Estas formaciones geológicas, analizadas a partir de datos del rover Perseverance, sugieren que el planeta habría tenido zonas cálidas, húmedas y lluviosas, muy similares a regiones tropicales de la Tierra.
El estudio, publicado en la revista científica Communications Earth & Environment, aporta nuevas pruebas sobre la presencia prolongada de agua líquida y plantea interrogantes clave sobre la posible habitabilidad del planeta en su historia temprana.
Los datos de la NASA que podrían demostrar un clima tropical en Marte
La investigación se basó en información recopilada por el rover Perseverance, que actualmente explora el cráter Jezero, una región que en el pasado habría albergado un lago. Allí, los científicos detectaron rocas de tonalidad blanquecina que destacaban de forma evidente en el paisaje marciano.
El análisis reveló la presencia de caolinita, una arcilla rica en aluminio que, en la Tierra, se forma casi exclusivamente en ambientes cálidos y extremadamente húmedos, como selvas tropicales. Este tipo de arcilla se origina cuando lluvias intensas y persistentes, durante millones de años, alteran químicamente las rocas y eliminan otros minerales.
Este detalle es clave para los investigadores. En la actualidad, Marte carece de agua líquida en la superficie y presenta temperaturas muy bajas, por lo que la existencia de caolinita solo puede explicarse si el planeta atravesó una etapa climática radicalmente distinta, con abundante agua y condiciones estables durante largos períodos.
Para reforzar esta hipótesis, la NASA comparó la estructura de la caolinita marciana con muestras terrestres provenientes de Sudáfrica y San Diego. Los resultados mostraron una similitud sorprendente, lo que sugiere que los procesos geológicos que dieron origen a estas rocas fueron muy parecidos en ambos planetas.
Implicaciones del hallazgo de rocas de arcilla en la superficie de Marte
La presencia de caolinita en Marte refuerza la idea de que el planeta fue, hace miles de millones de años, un mundo húmedo y potencialmente habitable. Los modelos actuales indican que Marte perdió gran parte de su agua entre 3.000 y 4.000 millones de años atrás, cuando su campo magnético se debilitó y el viento solar comenzó a erosionar su atmósfera.
Lejos de haber sido un proceso abrupto, los científicos sostienen que la transición de un Marte cálido y húmedo a uno frío y árido fue compleja y gradual. En ese contexto, el estudio de estas arcillas antiguas resulta fundamental para reconstruir la historia climática del planeta y entender cuándo y cómo se produjo ese cambio extremo.
Además, este hallazgo tiene implicancias directas en la búsqueda de vida pasada. Ambientes cálidos y húmedos, con ciclos activos de agua, son considerados ideales para el desarrollo de formas de vida microbiana. Por eso, cada nueva evidencia encontrada por la NASA no solo redefine el pasado de Marte, sino que también acerca a la ciencia a responder una de las preguntas más profundas: si el planeta rojo pudo haber albergado vida en algún momento de su historia.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario