El ejercicio recomendado para las personas mayores de 60 para perder peso y tener una vida más sana
Estos movimientos se deben complementar con una dieta rica en frutas, verduras y proteínas. Conocé todos los detalles en la nota.
Con el paso de los años, la actividad física suele quedar relegada por diferentes motivos, ya sean excusas absurdas o la idea equivocada de que el cuerpo ya no responde igual. Sin embargo, mantenerse en movimiento después de los 60 es esencial para fortalecer el organismo y sentirse con mayor vitalidad y energía.
La clave está en elegir rutinas acordes a cada etapa, priorizando ejercicios de bajo impacto que cuiden las articulaciones y accesibles para realizar en cualquier momento del día. Además de entrenar de forma constante, es clave adoptar una dieta rica en frutas, verduras y proteínas y descansar 8 horas diarias para que cada entrenamiento tenga un impacto positivo.
Los ejercicios más recomendados
Los especialistas coinciden en que, a partir de los 60, lo más efectivo es optar por actividades simples, seguras y fáciles de sostener en el tiempo. Estos son algunos de los ejercicios más aconsejados:
- Subir y bajar escaleras: fortalece piernas, activa el sistema cardiovascular y ayuda a quemar calorías, siempre que se haga a ritmo moderado y con buena postura.
- Caminatas diarias: mejoran la circulación, cuidan el corazón y favorecen la pérdida de peso sin impacto excesivo en las articulaciones.
- Ejercicios de fuerza con el propio cuerpo: sentarse y levantarse de una silla o elevarse sobre la punta de los pies ayuda a mantener masa muscular y estabilidad.
- Movilidad y equilibrio: movimientos suaves de cadera, rodillas y tobillos, junto con ejercicios de equilibrio, reducen el riesgo de caídas y mejoran la coordinación.
- Actividad intermitente durante el día: breves momentos de movimiento repartidos en la rutina diaria permiten mantenerse activa sin necesidad de entrenamientos largos.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario