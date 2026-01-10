MinutoUno

El ejercicio recomendado para las personas mayores de 60 para perder peso y tener una vida más sana

Estos movimientos se deben complementar con una dieta rica en frutas, verduras y proteínas. Conocé todos los detalles en la nota.

Estos son los mejores ejercicios para personas mayores de 60 años. 

Con el paso de los años, la actividad física suele quedar relegada por diferentes motivos, ya sean excusas absurdas o la idea equivocada de que el cuerpo ya no responde igual. Sin embargo, mantenerse en movimiento después de los 60 es esencial para fortalecer el organismo y sentirse con mayor vitalidad y energía.

La clave está en elegir rutinas acordes a cada etapa, priorizando ejercicios de bajo impacto que cuiden las articulaciones y accesibles para realizar en cualquier momento del día. Además de entrenar de forma constante, es clave adoptar una dieta rica en frutas, verduras y proteínas y descansar 8 horas diarias para que cada entrenamiento tenga un impacto positivo.

Los ejercicios más recomendados

Las caminatas mejoran la circulación, cuidan el corazón y favorecen la pérdida de peso.

Los especialistas coinciden en que, a partir de los 60, lo más efectivo es optar por actividades simples, seguras y fáciles de sostener en el tiempo. Estos son algunos de los ejercicios más aconsejados:

  • Subir y bajar escaleras: fortalece piernas, activa el sistema cardiovascular y ayuda a quemar calorías, siempre que se haga a ritmo moderado y con buena postura.
  • Caminatas diarias: mejoran la circulación, cuidan el corazón y favorecen la pérdida de peso sin impacto excesivo en las articulaciones.
  • Ejercicios de fuerza con el propio cuerpo: sentarse y levantarse de una silla o elevarse sobre la punta de los pies ayuda a mantener masa muscular y estabilidad.
  • Movilidad y equilibrio: movimientos suaves de cadera, rodillas y tobillos, junto con ejercicios de equilibrio, reducen el riesgo de caídas y mejoran la coordinación.
  • Actividad intermitente durante el día: breves momentos de movimiento repartidos en la rutina diaria permiten mantenerse activa sin necesidad de entrenamientos largos.

